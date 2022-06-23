Украинцам вручают повестки за отдельные нарушения закона – в МВД дали объяснение

В стране после начала российского вторжения была объявлена всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанным гражданам вручают повестки с призывом на службу

В Украине продолжается военное положение, внедренное президентом Владимиром Зеленским из-за полномасштабного вторжения россии. А это значит, что граждане, которые старше 18 лет, в рамках мобилизационных мероприятий призываются на службу, чтобы защищать Родину от российского врага. Всем военнообязанным, самостоятельно не обратившимся к военкоматам, вручают повестки с призывом в армию. Кроме того, повестки начали выдавать и тем украинцам, которые нарушили закон. Однако пока эти случаи не носят массовый характер, больше такие действия призваны дабы дисциплинировать нарушителей.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время очередного эфира украинского телемарафона "Единые новости", на сегодняшний день в стране хватает добровольцев, которые готовы защищать государство от врага.

"Это (вручение повесток за нарушение закона – ред.) вряд ли является столь массовым и вряд ли является той частью, которая может улучшить боевой дух армии и резко увеличить количество тех, кто идет в армию. У нас, в принципе, достаточно добровольцев, по крайней мере, накладки с этим нет", — пояснил он.

По его словам, вероятно, в некоторых регионах повестки вручают нарушителям закона, чтобы поливать таким образом настроения людей, которые начали забывать, что в Украине война еще не закончилась, однако массового характера таких вручений пока не наблюдается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что повестки в Украине вручают гражданам, освобожденным от мобилизации. Это происходит потому, что военнообязанные граждане мужчины забывают или не знают о том, что должны информировать военкомат об изменении своего статуса.