Когда украинцы получат платежки за газ в июне: "Нафтогаз" озвучил дату

Электронные квитанции уже можно найти в личном кабинете на сайте

Из-за активных боевых действий многие региональные поставщики газа оказались в ситуации, когда неспособны выполнять свои прямые обязанности. Их "перебрала" на себя государственная компания "Нафтогаз Украины", являющаяся поставщиком "последней надежды". В связи с этим многие абоненты до сих пор не дождались своих платежек за голубое топливо, использованное в течении мая.

По информации пресс-службы "Нафтогаза", первые бумажные квитанции должны начать поступать клиентам уже после 25 июня. При этом если люди пользуются личным кабинетом на сайте компании, свой счет они могут сформировать, начиная с 20 числа.

Такая задержка связана с тем, что только в мае количество абонентов "Нафтогаза" увеличилось на 8,8 млн домохозяйств. Попытка навести порядок и разобраться со стоимостью газа для каждого клиента заняла определенное время.

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Добавим, что бумажные квитанции придут лишь жителям тех областей, где не ведутся активные боевые действия. Все граждане, которые вынужденно были переведены на "Нафтогаз", как поставщика, получат голубое топливо по стандартному "Фиксированному" плану — 7,96 грн/куб.м. Отдельно будет посчитана и транспортировка газа.

Важно помнить, что каждый новый клиент компании обязан получить новый номер лицевого счета, за которым и будет осуществляться оплата.

Для этого клиенту необходимо перейти в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести ЕІС-код (16 символов). EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, который состоит из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете контакт-центре вашего облгаза или счета за распределение или поставку газа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что власти Украины заботятся о том, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без дополнительных накладок. Вполне вероятно, что в домах с центральным отоплением зимой будет слегка холоднее, но топить будут обязательно.

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