"Слушай мою команду!": военная ВСУ четко объяснила, можно ли украинцам отдыхать в тылу

Девушка высказала свое мнение по поводу отдыха украинцев во время войны

Лето в разгаре, поэтому усталость от событий, связанных с боевыми действиями в стране, провоцирует людей все больше задумываются об отдыхе. К сожалению, война с россией заставила украинцев забыть на неопределенный срок свои привычные места для отдыха и курорты. Сейчас невозможно поехать ни на побережье Азовского моря у Мариуполя, ни в Крым, однако это не должно становиться мощным блоком для жителей страны. Напротив, учитывая то, что сегодня завтрашний день прогнозировать крайне трудно, всем нужно жить сегодняшним, жадно глотая каждую минуту: отдыхать, признаваться в любви, есть вкусненькое и рожать детей.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказала девушка с опытом боевых действий со времен АТО Маричка Искровская. По ее словам, в последнее время в сети очень популярной темой для обсуждения является то, что пока некоторые мужчины "делают смерть врагам" на фронте, в тылу украинцы купаются в озерах, смакуют еду в ресторанах и "нахально отдыхают". По мнению военной, эмоции людей, пишущих об этом, можно понять, однако она с этим категорически не согласна.

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"Значит, слушай мою команду: ловите каждый момент этой жизни. Вкушайте ее, хватайте жадными глотками. Признавайтесь в любви, ешьте вкусную еду в классных ресторанах, занимайтесь сексом, делайте детей (если хотите), заводите кошек, ходите на озеро (только уточните, не заминирована ли территория), смейтесь, ходите на уроки танцев или в спортзал, красьте волосы розовый и не парьтесь. И мы тоже, когда наконец-то отпуск станет реальностью, с удовольствием бахнем с вами текилу сауэр на жезлонжике где-то в Аркадии", — говорится в тексте публикации Искровской.

Маричка Искровская

Также она добавила, что мнение насчет того, что военным становится очень грустно от того, что в мирных уголках Украины работают кафешки – это сплошной миф.

В заключение военная напомнила о необходимости поддерживать Вооруженные силы донатами, помогать плетением сеток и загонам тачек, а также отметила, что необходимо готовиться к вероятной мобилизации и делать все возможное в пользу победы Украины в войне с российским агрессором.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Маричка Искровская не единственная военная, которая считает, что "отдых не ко времени". Боец ВСУ Анна Сорочинская убеждена, что военнослужащие держат оборону именно для того, чтобы украинцы могли жить обычной жизнью.