В Раде объяснили, почему мужчин не выпускают за границу

Уезжать за границу не могут мужчины призывного возраста, однако действующее законодательство предусматривает несколько исключений

Запрет на выезд мужчин призывного возраста, от 18 до 60 лет, за пределы Украины во время военного положения, которое в стране могут продлить до осени, имеет несколько сторон медали. При этом в Конституции Украины четко прописано, что обязанность защищать государство касается всех граждан, способных участвовать в обороне страны от российского врага.

Как во время своего интервью для РБК-Украина сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич, в Украине для определенных категорий граждан сделали исключения, поэтому они имеют право пересекать государственную границу даже во время действия военного положения. Это разрешение распространяется на студентов, преподавателей, опекунов и других.

По его словам, ВРУ совместно с военными на систематической основе обсуждают вероятное внесение изменений в законодательство и работают над его усовершенствованием. Также он добавил, что разрешать уезжать из страны всем гражданам, которые не служат в Вооруженных силах и в составе других военных формирований, пока не могут.

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"Мы не знаем, что будет завтра или послезавтра на фронте. Однако, по моему мнению, есть определенные категории граждан, которые будут эффективнее работать здесь или за границей и будут помогать своим семьям и государству", — пояснил Завитневич.

Стоит напомнить, что из-за военной агрессии россии в стране было внедрено военное положение и общую мобилизацию, в рамках которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не разрешается уезжать из страны. Разрешение на пересечение границы могут получить только украинцы, которые непригодны к военной службе, те, кто имеет трех несовершеннолетних детей, приемных детей, и ухаживающие за лицами с инвалидностью и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, что может угрожать военнообязанным женщинам, добровольно не ставшим на учет в военкомат, а также подробно описывали, кто из украинок не имеет права выезжать из государства во время военного положения.