Журналисты встретили Порошенко с женой в Лондоне: разговор закончился неприятно (видео)

Бывшая первая леди была не в восторге от съемки

В среду, 29 июня, на 126-й день полномасштабного вторжения рф журналисты заметили 5-го президента Украины Петра Порошенко в Лондоне в элитной гостинице.

Соответствующий сюжет опубликовал канал "1+1" на YouTube-канале ТСН.

В сюжете говорится, что журналистка ТСН случайно встретила семью Порошенко (без Алексея, старшего сына 5-го президента) в дорогой гостинице за завтраком. Представительница СМИ не удержалась и подошла к ним, начав разговор с лидером "Европейской солидарности". Марина, супруга Петра, была не довольна, что их снимают на камеру, а в какой-то момент даже пыталась выхватить телефон, повредив маникюр журналистке.

На "1+1" отметили, что Порошенко публиковал у себя в соцсетях новости якобы из Берлина, а сам находился в Англии.

К слову, Порошенко сказал журналистке, что занимается в Британии вопросом поставки машин для ВСУ. Позже у себя в соцсетях он опубликовал пост, где сообщил, что вместе с другими волонтерами собрал деньги на 12 машин Leyland DAF 45.150, которые через неделю будут на фронте.

Отметим, "1+1" давно специализируется на острых сюжетах о Порошенко, а бывший глава государства, в свою очередь, жестко высказывался о канале и подавал на него в суд.

Ранее Порошенко уже попадал в скандал из-за визита в Лондон во время войны. К слову, бывший глава государства только с третьего раза сумел покинуть Украину.