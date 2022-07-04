Засовывал гвозди в нос, теперь - "заместитель мэра": в сети хохочут над новым коллаборантом

Умение мужчины более 10 лет назад имела возможность оценить вся Украина

В Харьковской области, где росармия недавно возобновила наступление, оккупанты не перебирают кандидатами на руководящие должности так называемой "новой власти". К примеру, новым "заместителем мера" города Балаклея стал Сергей Агарков — известный в Украине фрик, заталкивающий в нос большие гвозди на одном из талант-шоу.

Согласно информации, которая находится в свободном доступе в сети так называемый "представитель новой власти" оккупированной Херсонщины, еще в 2010 году выступил на "Украина имеет талант", где продемонстрировал всей Украине свои способности. Мужчина запихивал большие гвозди себе в ноздри и даже выдерживал удары топором в живот, чем шокировал как тогдашнюю ведущую Оксану Марченко, так и судей шоу.

Также в сети появилась информация, что в одном из зданий Балаклейского горсовета, так называемый "заместитель мера" Сергей Агарков сорвал табличку с именем Степана Масельского, главы Изюмской райгосадминистрации.

Следует отметить, что коллаборант Агарков возглавлял пророссийское объединение "Союз народного единства" до 2014 года.

В сети пользователи выбора оккупационных властей области уже не удивляются, мол, уже насмотрелись. Большинство саркастически отмечает, что украинские обязательно поймают коллаборанта и вставляют ему гвозди не только в ночь, но и в другие места.

Есть и такие, кто отмечает, что этот случай лишь в очередной раз подтверждает, что адекватных любителей "русского мира" просто не существует.

Другие же саркастически добавляют, что, очевидно, именно таковы требования к претенденту на должность.

Реакция пользователем сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсонской области неизвестные взорвали авто коллаборанта Юрия Турулева, перешедшего на сторону оккупационных властей.