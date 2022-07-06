Нельзя даже пива: оккупанты в Запорожской области решили бороться с беспробудным пьянством своих воинов

Оккупанты ходят на боевые позиции пьяными и совершают ДТП

Пока российские власти грезят полным контролем Черного моря, ее воины на юге Украины не видят себя без водки. Проблема массового пьянства рашистов на оккупированных территориях Запорожской области стала уже настолько угрожающей, что их руководство решило запретить продажу алкоголя солдатам.

Постоянное злоупотребление алкогольными напитками уже заканчивается не только нарушениями дисциплины, но и откровенно преступлениями, сообщают в ГУР МО.

По их информации, в рядах захватчиков участились случаи бегства с места несения службы, пребывания на огневых позициях в нетрезвом состоянии и нарушения правил пользования стрелковым оружием. Также фиксируют ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии.

"В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии рф и так называемой "военно-гражданской администрации" Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко, который до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах", — отмечают в ГУР.

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В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

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