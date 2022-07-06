Ограничения для мужчин на поездки по стране: Зеленский принял решение — СМИ

Гарант приказал Генштабу доработать выданное ранее разрешение

Президент Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины отменить порядок выдачи разрешений на передвижение военнообязанных украинцев внутри страны.

Об этом в среду, 6 июля, сообщил "24 канал", ссылаясь на собственные источники. Как стало известно журналистам издания, украинский лидер во время заседания с военными заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного относительно разрешений для украинцев призывного возраста покидать пределы мест проживания в стране, обратив внимание на одну деталь. По его мнению, субъектом формирования государственной политики в этом вопросе Министерство обороны, а ограничение конституционных прав граждан Украины во время действия военного положения может исключительно правительство.

Кроме того, отмечается, что президент обратился в Генштаб с поручением упразднить принятый ранее порядок выезда из страны и заявил о необходимости доработать его, учитывая необходимость сохранения обороноспособности страны во время войны.

Читайте также: Категория Украина Могут ли частные клиники освободить призывника от мобилизации: юрист дал ответ Адвокат объяснил, кто делает заключения о пригодности или непригодности призывника к службе

Следует также добавить, что ранее ограничение передвижения военнообязанных украинцев прокомментировал новый омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, соответствующее решение нарушает принцип правовой определенности и включает в себя ряд коррупционных рисков.

"Несоблюдение этого принципа может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, в частности, на свободу перемещения и на труд", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в рамках мобилизационных мер в стране разрешение на пересечение границы могут получить еще несколько категорий мужчин.

Также напомним, из-за каких болезней военнообязанных украинцев не возьмут на службу в армию во время действия военного положения.