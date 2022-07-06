Ограничения для мужчин на поездки по стране: Зеленский принял решение — СМИ
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Гарант приказал Генштабу доработать выданное ранее разрешение
Президент Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины отменить порядок выдачи разрешений на передвижение военнообязанных украинцев внутри страны.
Об этом в среду, 6 июля, сообщил "24 канал", ссылаясь на собственные источники. Как стало известно журналистам издания, украинский лидер во время заседания с военными заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного относительно разрешений для украинцев призывного возраста покидать пределы мест проживания в стране, обратив внимание на одну деталь. По его мнению, субъектом формирования государственной политики в этом вопросе Министерство обороны, а ограничение конституционных прав граждан Украины во время действия военного положения может исключительно правительство.
Кроме того, отмечается, что президент обратился в Генштаб с поручением упразднить принятый ранее порядок выезда из страны и заявил о необходимости доработать его, учитывая необходимость сохранения обороноспособности страны во время войны.
Следует также добавить, что ранее ограничение передвижения военнообязанных украинцев прокомментировал новый омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, соответствующее решение нарушает принцип правовой определенности и включает в себя ряд коррупционных рисков.
"Несоблюдение этого принципа может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, в частности, на свободу перемещения и на труд", — пояснил он.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в рамках мобилизационных мер в стране разрешение на пересечение границы могут получить еще несколько категорий мужчин.
Также напомним, из-за каких болезней военнообязанных украинцев не возьмут на службу в армию во время действия военного положения.