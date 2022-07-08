Армия серьезно помогла Пенсионному фонду: что это значит

Более 10 миллиардов гривен в бюджет ПФУ принес рост расходов госбюджета на оборону

На 13,5 млрд грн. больше получил собственных доходов ПФУ в апреле-июне в сравнении с январем-мартом. В этом ему явно помогли рост числа военнослужащих и их заработных плат, страховые платежи с которых госбюджет перечислял в Пенсионный фонд.

С 1 июля почти 5 миллионов украинских пенсионеров получили различные надбавки к своим выплатам в среднем по 45,5 грн. Продолжается выплата июльских пенсий, на что уже потрачено 16,6 млрд грн.

Правда часть украинских пенсионеров не могут получать пенсионные выплаты будучи за границей или на временно оккупированной территории.

В то же время, по данным самого Пенсионного фонда Украины в 2022 году значительно выросли собственные доходы фонда, особенно во втором квартале. Так, если за январь-март в бюджет ПФУ поступили 84,8 млрд грн, то в апреле-июне эта сумма выросла сразу на 13,6 млрд грн – до 98,4 млрд грн.

Доходы ПФУ в 1021-2022 годах

Такой прирост судя по всему был вызван восстановлением украинской экономики, при котором многие предприятия возобновили работу и платежи в ПФУ. Особый взнос определенно внесли Вооруженные силы Украины и силовые органы, которым после российского вторжения в Украину повысили денежные выплаты, и взносы с этого повышения платит госбюджет.

Так, в настоящий момент порядка 30 тысяч гривен в месяц получают военнослужащие:

Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специального назначения и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта;

служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

полицейским.

При этом те бойцы ВСУ, которые непосредственно сражаются на передовой с российскими захватчиками, получают до 100 тысяч гривен ежемесячно.

При этом накануне ВР приняла решение, что мобилизованные в ряды ВСУ лишаются заработных плат по месту прежней работы, но сохраняется само рабочее место.