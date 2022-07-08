Больше не нужны: россияне убирают коллаборантов от власти на оккупированных территориях

россияне начинают избавляться от коллаборантов на оккупированных территориях

В Херсонской области, которая почти с самого начала широкомасштабного вторжения россии в Украину была оккупирована врагом, отстранили от власти коллаборантов и назначили на руководящие должности россиян.

Об этом сообщает сайт Сопротивление, созданній Силами спецопераций ВСУ.

Коллаборант Владимир Сальдо, с приходом российских захватчиков "возглавлявший" Херсонщину, ныне выполняет представительские функции. А у его заместителей провели обыски.

Фактически руководит регионом глава оккупационного штаба, ФСБшник Сергей Елисеев, которого "назначили" накануне. Его заместителями стали Владимир Беспалов из Калининграда и Михаил Родиков из московии, ранее работавший гауляйтером в Севастополе.

"Этот красноречивый факт свидетельствует, что оккупанты так и не нашли достаточное количество коллаборантов, которым можно доверить соответствующие должности. Ведь из-за кадрового дефицита не могут найти даже простых рабочих в коммунальные предприятия, не говоря уже о руководящем составе", — отмечают в Сопротивлении.

Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "единой россии" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.

Также издание сообщает, что захватчики отстранили от руководящих должностей предателей полиции в Мелитополе. Вместо них полицейскими будут руководить россияне.

Напомним, что россияне бросили в тюрьму мэра-предателя из Харьковщины, который стал на их сторону. Он в первые дни полномасштабного вторжения россии сдал город Купянск захватчикам.