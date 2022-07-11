Введут ли ограничения для выезда за границу для женщин — в Минобороны дали четкий ответ

Потребности в запрете женщинам уезжать из страны пока нет

В Украине после полномасштабного вторжения российской федерации, с 24 февраля официально внедрено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В рамках действующего законодательства, которое будет действовать в стране на момент войны с россией, вводить ограничения по выезду женщин из страны не планируется.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, отрицая информацию о якобы принудительной мобилизации прекрасной половины человечества, а также запрете пересечения украинской границы. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в соцсети отметила, что соответствующий фейк о мобилизации женщин в Украине в очередной раз был запущен в российских СМИ, после чего его подхватили и недобропорядочные украинские издания.

"Что же на самом деле? С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как собственно и до того – с 2014 года; по состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин; никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет, и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются", – пояснила чиновница.

Следует отметить, что в Украине женщины действительно привлекаются к службе в армии и становятся на защиту Украины в рамках мобилизационных мероприятий, однако это происходит исключительно по личному желанию после подписания контракта.

Напомним, с 1 октября в стране начнет работу новая процедура взятия украинок на военный учет, что спровоцировало возникновение большого количества фейков о том, что прошедшим процедуру женщинам могут запретить выезжать из Украины на период военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как власти развенчали главные фейки по призыву на военную службу женщин.

Также сообщалось, в каких случаях женщинам могут запретить пересекать государственную границу во время войны.