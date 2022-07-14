Отец вынес сына с поля боя: на фронте погиб боец 93 бригады Дмитрий Стасовский

Отец и сын пошли защищать Украину добровольцами

Отдал жизнь за Украину — россияне убили еще одного украинского защитника. Дмитрий Стасовский погиб как герой в бою. Вместе с ним сражался его отец. Оба военных служили в одном батальйоне 93-й механизированной бригады. И именно отец Дмитрия, Юрий вынес тело сына из-под огня с поля боя.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов. Он сообщил, что Дмитрий погиб 13 июля. Оба мужчины из Петриковки, что на Днепропетровщине.

Защищать Украину оба пошли добровольцами, вместе воевали и прошли не один бой. "Он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын, и он не может заснуть. Он вспоминает, как растил, как учил, как воевал рядом с сыном. Они вдвоем. Но он уже один", — написал Бутусов.

Дмитрий и Юрий Стасовские

После похорон сына мужчина планирует вернуться на фронт. Семья военных не могла остаться в стороне от защиты Украины — Юрий Стасовский еще в 2014 году защищал страну, пережил Иловайск, плен, а теперь россия забрала у него сына.

Юрий и Дмитрий Стасовские - у парня в апреле был день рождения

Согласно данным со страницы 93-й, военные находятся на очень "горячей" точке фронта — обороняют Донецкую область. За несколько дней до этого остановили атаку на Славянск.

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