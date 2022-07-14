В плену оккупантов оказался еще один гражданин США: что узнали СМИ

Мужчину ошибочно обвинили в участии в протестах в поддержку Украины

В прошлом месяце в плен оккупантов попал еще один иностранный гражданин — 35-летний Суэди Мурекези. Иностранец был арестован во временно оккупированном Херсоне, где он проживал более двух лет.

Как пишет издание The Guardian, соответствующую информацию сообщил родной брат Муркези, отметив, что родные арестанта очень переживают за его состояние, ведь он находится в серьезной опасности. Также он добавил, что утром 7 июля его родственник позвонил домой и сообщил семье, что находится в заключении на территории оккупированного россиянами Донецка.

Кроме того, Мурекези рассказал, что вместе с ним в тюрьме находятся и другие граждане США: Александр Дрюке и Энди Хуинь. Они также были захвачены оккупантами в июне.

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По словам родных пленника, Мурекези не участвовал в боевых действиях в Украине. Он переехал туда еще четыре года назад, а в 2020 году поселился в Херсоне. Во время войны он был арестован и по ошибке обвинен оккупантами в участии в проукраинских протестах.

"Они используют его как пешку в своих пропагандистских целях ", — объяснил брат арестанта Селе Мурекези.

Как сообщил журналистам издания представитель Госдепартамента Штатов, агентство "знает об уведомлениях" об аресте Мурекези, однако комментировать ситуацию отказались, мол, из-за определенных "размышлений о конфиденциальности". В то же время семья пленника отметила, что контактирует с ведомством по ситуации, которая сложилась.

Также отмечается, что впервые мнения относительно угона Муркези свились у его друзей еще 8 июня, когда те заметили отсутствие его автомобиля вблизи дома, где тот проживал.

Что касается двух американцев, оказавшихся в российском плену совместно с Муркези (Александр Дрюке и Энди Хуинь), то они участвовали в боевых действиях к северу от Харькова на стороне украинцев. В июне оба были объявлены без вести пропавшими, после чего стало известно, что они оказались в плену кафиров.

Напомним, что накануне главарь боевиков на Донбассе денис пушилин выступил с заявлением о том, что иностранным гражданам, которые считаются "преступниками" и приговорены в "днр" к смертной казни грозит расстрел.

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Ранее "Телеграф" также сообщал, как главарь пророссийских боевиков "ДНР" пушилин заявил, что для помилования иностранных военнослужащих, воевавших на стороне Украины, после чего попавших в плен, нет никаких оснований.