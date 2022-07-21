Учим Европу свободе: в Украине прояснили ситуацию с отказом стран ЕС от российской нефти

Украина может научить Европу как не бояться сложностей отказываясь от чего-то

Европейцам не стоит опасаться последствий нефтяного эмбарго, введенного на российскую нефть из танкеров и трубопровода, и Украина уже доказала это.

Так считает советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, комментируя в эфире программы "Орестократия", шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара, вопрос нефтяного эмбарго для рф.

По словам Ланы Зеркаль, Украина уже показала пример Европе как отказаться от российской нефти, хотя сперва это казалось невозможным из-за резкого скачка цен.

"Цена уже пошла вниз. Потому что рынок определился. Уже есть новые поставщики, с которыми заключены контракты. Надо просто припомнить, как мы отказывались от российского газа. Действительно, поначалу это вызывает определенный шок. Но рынок никогда не остается пустым. Потому что конкуренция в мире существует и нефти производится больше, чем потребляется. Поэтому первый шок сменяется успокоением рынка. Цены на нефть и нефтепродукты пошли вниз", — отмечает Лана Зеркаль.

По ее словам, это связано с теми скидками, которые дают россияне, к примеру, Китай и Индия получают скидку 30 долларов на баррель "просто так". Но главное другое — решить, кто может заменить россиян.

"Резервы нефти есть и были, в то же время была определенная некоординированность в действиях партнеров. Сначала они объявили об эмбарго, а только потом американцы открыли свои резервы. Далее начали высвобождать резервы других государств. Потому в этой неопределенности рынок и отреагировал отскоком вверх. Сейчас он пошел вниз. Поэтому я и говорю, что можно было не на 6 месяцев оттягивать (введение эмбарго – Ред.), а, например, на 3", — говорит Лана Зеркаль.

Вместе с тем, как подчеркивает чиновница, европейцы не понимают, что фактически находятся в состоянии войны с рф, причем еще с прошлого года, когда рф начала сокращать поставки газа на европейский рынок и поднимали цены.

"Европейцы очень долго не хотели этого замечать, потому что рассчитывали на то, что это цивилизованный рынок, где так не поступают", — отмечает Зеркаль.

Напомним, на днях после визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию саудиты согласились увеличить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки, что должно покрыть нехватку энергоносителей после введения санкций против россии.