Может ли человек с судимостью пересечь границу во время военного положения – четкий ответ

Граждане, нарушившие закон, в результате чего получили судимость, имеют определенные правовые и гражданские ограничения в стране до ее аннулирования.

В Украине после с 24 февраля из-за военной агрессии россии было официально введено военное положение, а также объявлена общая мобилизация. В рамках действующего законодательства, которое будет действовать в стране до окончания войны, мужчинам призывного возраста, от 18 до 60 лет выезжать за пределы страны запрещается, однако правительство решило пойти на уступки некоторым гражданам и все же разрешило пересекать границу. "Телеграф" решил разобраться, распространяется ли соответствующее разрешение на людей, имеющих судимость.

Как пишет издание "Факты", судимостью принято считать правовое последствие приговора человека приговором суда к уголовному наказанию. То есть судимость — это так называемое последствие осужденного гражданина, возникающего после отдельного уголовного нарушения им действующего законодательства. Она имеет как исходный, так и конечный момент.

Так, при условии, что лицо уже отбыло уголовное наказание, оно все равно некоторое время еще признается судимым. Граждане Украины, которые были признаны вменяемыми, имеют ряд определенных ограничений, предусмотренных действующими законами страны.

Может ли человек с судимостью уехать из Украины во время действия военного положения

Как пояснил адвокат Сергей Костыра, выезжать за пределы Украины могут только отдельные категории граждан. По его словам, все зависит от меры наказания, возложенного на человека.

"Если человек отмечается и был запрет выезда за границу, следователь его отправляет, тогда выпустят с судимостью. Человек получил условный срок и уехал. Если человек не вернулся из-за границы, то просто изменят меру наказания. Абсолютно ничего сложного нет", – объяснил он.

В то же время адвокат Иван Либерман подчеркивает, что судимость может быть как погашенной, которая за определенный промежуток времени уже потеряла свою актуальность, и непогашенная — еще считающаяся действительной. Он также отмечает, что, при условии, что лицо подлежит мобилизации, его все равно не разрешат уехать из Украины независимо от того, имеет ли она судимость или нет.

"Есть судимость или нет в законодательстве об этом не указывается, остается только вопрос или подпадает ли лицо под мобилизацию. На самом деле не имеет значения человек с судимостью или нет, определяющими значениями являются только критерии по мобилизации", — пояснил адвокат.

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Ранее "Телеграф" сообщал, кому из мужчин мобилизационного возраста все же можно уезжать за пределы Украины.

Также напомним, какое наказание ждет беглых мужчин, выехавших из страны без разрешения во время действия военного положения.