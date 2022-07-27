"Вечного полета!" Защищая небо, на войне погиб летчик-герой Украины Александр Кукурба

В общине, где родился военнослужащий, официально объявили три дня траура

Во вторник, 26 июля, на 153-й день мощного противостояния украинских защитников вооруженной агрессии россии, в небе над Украиной погиб пилот Александр Кукурба.

О гибели уроженца села Верхний Верб Коломыйского района сообщили на странице Нижневербжского сельского совета в соцсети. Украинский военнослужащий, майор и начальник разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины отдал жизнь во время боя, защищая украинское небо от российских оккупантов.

К сведению читателей, 14 апреля трагически погибший Александр Кукурба, проведший 100 боевых полетов, во время которых уничтожил 15 вражеских танков, около полусотни единиц техники оккупантов, а также около трехсот личного состава армии россии, был отмечен орденом "Золотая Звезда". Кроме того, президент Владимир Зеленский вручил пилоту почетное звание Героя Украины.

Также известно, что в марте, украинский защитник был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.

Украинский Герой Александр Кукурба

Также стоит отметить, что в Нижневербежской общине, где родился защитник, официально объявили 27, 28 и 29 июля на днях траура по погибшему воину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне стало известно о трагической гибели львовского кикбоксера Николая Забавчука. Молодой человек отдал жизнь, защищая Родину от российской оккупационной армии.