Какие документы нужны отцу троих детей, чтобы без проблем уехать за границу

В стране существует ряд исключений, благодаря которым некоторые категории мужчин имеют право на выезд

Из-за военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, которые были внедрены из-за полномасштабного нападения соседней россии, не всем мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет разрешается выезжать за границу. Однако правительство все же пошло на уступки некоторым категориям украинцев и разрешило покидать страну во время войны.

Как рассказывают в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ), в рамках действующего законодательства предусматривается разрешение на выезд из страны для граждан, имеющих на содержании не менее трех несовершеннолетних детей (до 18 лет).

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Какие документы нужны для выезда

Для пересечения государственной границы граждане должны предоставить представителям пограничной службы документы, подтверждающие содержание ими трех и более детей, возраст которых не достиг 18 лет. В их список таких официальных бумаг входят:

свидетельства о рождении детей (три или более),

свидетельство о регистрации брака женщиной, имеющей на иждивении трех несовершеннолетних и их свидетельства о рождении этих детей;

решение суда о расторжении брака, после которого дети проживают с отцом;

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства, подтверждающее, что место жительства детей с отцом,

документ, удостоверяющий наличие многодетной семьи.

Подробности

В ГНСУ отмечают, если мужчина не живет с семьей, на содержании которой не менее трех несовершеннолетних или со своими детьми, он обязан предоставить документы, подтверждающие его причастность к содержанию несовершеннолетних.

Соответствующими документами могут быть:

решение суда о назначении алиментов на содержание несовершеннолетних детей;

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.

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Напомним, какие документы необходимы, кто планирует выехать за границу с ребенком, пока в Украине продолжается кровавая война с россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому из мужчин мобилизационного возраста все же можно уезжать за пределы Украины.