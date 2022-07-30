Психолог объяснил, зачем россия устраивает украинцам террор и что делать в такой ситуации

Украинцам нужно продемонстрировать, что российская тактика неэффективна против нашего духа

Российские военнослужащие начали очередной этап войны против Украины после разгромного проигрыша в предыдущем. Именно поэтому оккупанты используют психологическое давление, создавая все новые и новые трагические прецеденты на фронтах — к примеру, гибель военнопленных в Еленовке на Донетчине или удар по мирным жителям Николаева и т.п. Военный психолог Андрей Козинчук подчеркивает, что россия начала террор украинцев, однако нам не стоит ему поддаваться.

Как отметил специалист на личной странице в Facebook, в Кремле привыкли к тактике запугивания, ведь людей в страхе легче заставить во что-то верить и сделать более управляемые. Также испуганные личности становятся более восприимчивыми к манипуляциями и неправдивым вбросам.

"К примеру, когда взрывались дома в Москве, то вброс был о чеченском следе, и это привело к тому, чтобы всех и всё проверять, арестовывать без причины и нарушать права людей. И люди согласились. Никаких революций, — поясняет Андрей Козинчук. — То, что сейчас происходит — тоже фаза войны террора. Террор дает хоррор, то есть страх".

Главное для украинцев сейчас, считает психолог, это сломать все планы кровавому диктатору владимиру путину. Козинчук не призывает отключать страх полностью, но стоит максимально самоорганизоваться — продолжать работать, волонтерить, делать донаты, воевать и главное — любить.

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"Значит, короткий план. Первое — попечалиться. Само оно не пройдет, но дайте себе время на печаль (не затягивайте, пожалуйста). Второе — возобновление ресурса (спите, ешьте, отдыхайте, сделайте себе отпуск на несколько дней). Третье — станьте эффективнее, чем вы есть, на 5%", — советует Козинчук.

По словам психолога, украинцам сейчас важно показать россиянам, что их террор не имеет ожидаемого эффекта. Нельзя позволить оккупантам выбить наш народ из колеи.

"Войне несется. Но мы все делаем правильно, — подчеркнул специалист. — Не сомневайтесь в себе на войне (хотя критическое мышление должно присутствовать)".

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