Скандал между Безуглой и Яровой набирает обороты: нардеп обратилась в СБУ, а волонтер объявила интересный аукцион

Конфликт между нардепом и волонтером набрал новые обороты

Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла, оказавшаяся в центре скандала из-за ее упреков о якобы "фейковой деятельности" известного украинского волонтера Даны Яровой, вновь отличилась. Последняя с ответом долго себя ждать тоже не заставила.

Народная избранница направила запрос в Службу безопасности Украины, в ком требует провести расследование по факту "расшатывания" ситуации в Украине определенной сетью волонтеров и политиков (преимущественно из лагеря Порошенко). По ее словам, в указанной сети используется синхронно единый подход — разъединение военно-политического руководства государства и подмена понятий: ВСУ по отдельности, а политическое руководство по отдельности, чтобы успехи военных не связывать с Верховным Главнокомандующим, а вот все неудачи, наоборот – связывать.

Тем временем волонтер Яровая в ответ на "упреки" депутата ответила благотворительными действиями. На своей странице в соцсети она обнародовала пост, в котором выставила одну из своих "легендарных" дорогостоящих футболок на аукцион, чтобы благодаря продаже ее продаж выручить средства для Вооруженных сил Украины. Такое решение она приняла после того, как Безугла упрекнула ее в том, что средства, которые волонтер собирает для ВСУ, тратит на приобретение дорогих вещей для себя.

На обращение депутата в СБУ уже успели отреагировать и в партии "Европейская солидарность". В частности, ее представителями было выпущено специальное заявление, в котором Безуглу обвинили в попытках расколоть общество и дискредитировать волонтеров и других людей, помогающих украинской армии.

Кроме того, по заявлению Безуглой, также прокомментировал и экс-нардеп Борислав Береза, который, по ее мнению, также является "членом системы":

"Я советую Офису Президента Украины взять на короткий поводок свою болонку, которой стоит обратиться к врачам за неотложной психиатрической помощью. Ведь если ей всюду мерцают заговоры, а сильно раздутое высокомерие мешает адекватно воспринимать реальность, без профессиональной помощи психиатра она справится ", — написал он.

Следует также добавить, что меньше, чем за сутки, волонтеру Дани Яровой удалось продать свою футболку на аукционе за довольно приличную сумму в 39 920 гривен. И купил ее никто другой, как экс-глава украинского "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Ранее "Телеграфу" удалось лично пообщаться с волонтером Данной Яровой. В своем интервью специально для нашего издания она подробно рассказала, почему в Украине возникают проблемы с обеспечением армии и чего бойцам ВСУ не хватает на передовой.