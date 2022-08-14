Пенсии на оккупированной территории: министр объяснила украинцам, как быть

Министр рассказала о двух способах получения пенсии для украинцев в оккупации

Из-за полномасштабного вторжения рф украинские пенсионеры на оккупированных территориях имеют всего два варианта, чтобы получить выплаты.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире "Национального Телемарафона" разъяснила ситуацию для украинцев в оккупации, передает YouTube-канал ведомства. Она отметила, что людям, которые получают деньги на банковскую карту, продолжают начислять выплаты на их счета. Однако в министерстве понимают, что не всегда можно использовать карточку. А, для того чтобы снять деньги, люди порой используют, в том числе и нелегальные механизмы.

"Те люди, которые получают пенсии на карточки, эти пенсии им на карточки начисляются. Единственное мы понимаем, что не всегда человек может воспользоваться этой картой, но здесь уже трудно помочь. Хотя мы понимаем, что есть разные, в том числе нелегальные механизмы, как получить свои деньги наличными или безналично рассчитаться", – заявила министр.

Министр отметила, что те пенсионеры, которые получали выплаты через "Укрпочту", пока остаются без средств, ведь украинский сервис не работает на оккупированной территории. При этом деньги не сгорают, а идут на специально созданные счета в "Ощадбанке". В таком случае, чтобы снять деньги, пенсионеру придется ехать на подконтрольную территорию Украины к ближайшему отделению Укрпочты. Если человек не приходит за пенсией в течении полугода, то его средства перенаправляют в "Приватбанк".

"Если же в течение полугода эта пенсия не снимается, то есть мы понимаем, что человек не может до этого счета добраться, мы перенаправляем на "Приватбанк", чтобы поискать какие-то другие счета, где можно было бы эти средства человеку перебросить. Это касается и социальных пособий, выплачиваемых через "Укрпочту". Мы также понимаем, если человек их не снимает через Ощадбанк, мы ищем варианты выплаты через другие банки", – добавила Жолнович.

Ранее сообщалось, что из-за пенсионной реформы на пенсию смогут выйти не все украинцы.

Напомним, некоторым пенсионерам к концу года насчитают надбавку в размере 660 гривен, но повезет далеко не всем.