Элитные военные: Резников рассказал о российских потерях в Украине

Чтобы подготовить специалистов требуется время

Потери россии в войне с Украиной приближаются к 44 тысячам человек и тысячам единиц военной техники. Несмотря на активную попытку вербовать добровольцев и заключенных для участия в военных действиях, многих из ликвидированных оккупантов заменить будет непросто. На их подготовку россия потратила более десятилетия.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки". Он поделился тем, что оккупанты потеряли после вторжения в Украину до трети (30%) элитных войск — десантников, морских пехотинцев, спецназовцев, которых направили атаковать нашу страну. Резников рассказал, что видел их документы — это были военные офицерского и сержантского состава в возрасте в среднем 35 лет. "Это значит, что лет 15 было потрачено на их подготовку", — отмечает Резников.

Кроме этого россия потеряла и множество специалистов другой категории, требующей серьезной подготовки — по количеству сбитых самолетов и вертолетов можно судить о потере россией до тысячи летчиков разного уровня. Министр обороны отметил, что потеряна элита, способная летать ночью и с маневрами.

Командующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщил, что пятая часть всех российских войск, брошенных против Украины, была разгромлена.

Хорошие военные это ресурс, считает Резников, и отмечает, что активность боевых действий может утихнуть при потребности возобновления ресурса. Тем временем военный эксперт, генерал и бывший глава Внешней разведки Николай Маломуж считает, что россияне пытаются накопить силы и украинские военные должны воспользоваться моментом.