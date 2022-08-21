Укр

В Кропивницком внезапно нашли мертвым главу СБУ по области: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На посту Наконечный провел чуть более 1,5 лет Новость обновлена 21 августа 2022, 09:06
На посту Наконечный провел чуть более 1,5 лет

Тело обнаружили в субботу

В Кропивницком в собственной квартире найдено тело начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного. Тело нашла его супруга. На нем — огнестрельное ранение.

Согласно информации "Телеграфа" из собственных источников, по предварительным данным Наконечный совершил самоубийство из наградного пистолета. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Тело было найдено около 22:50 в субботу, 20 августа. Александра Наконечного главой главка СБУ в Кировоградской области президент Украины Владимир Зеленский назначил в январе 2021 года. Национальную академию СБ Украины Наконечный закончил в 2006 году, после чего он год прослужил в Винницкой области, а потом был переведен в Киев. До назначения на должность главы управления Службы безопасности в Кировоградской области он два года прослужил в контрразведке и более десяти в управлении борьбы с коррупцией и организованной преступности в Киевском управлении.

Александр Наконечный СБУ
Александр Наконечный / Фото "УЦ"

Ранее "Телеграф" сообщал об обнаружении в Верховной Раде экс-сотрудника, завербованного россиянами. Также сотрудниками Службы безопасности задержаны два коллаборанта в Вышгородском районе Киевщины.

Теги:
#СБУ #Самоубийство