Гимн россии на украинском радио разгневал журналиста: что произошло

Война продолжается даже на радиоволнах

В ночь на 27 августа украинские радиоприемники передавали трансляцию российской пропаганды — радиостанции "Вести ФМ". На вопиющий случай обратил внимание главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, Он отметил, что понадеялся на то, что спецслужбы "наведут порядок", но в 6 утра передача осталась и более — транслировался гимн россии.

О ситуации Швец рассказал в публикации в соцсети Facebook. "Армия страны-агрессора разрушает наши города, убивает наших мирных граждан, вывозит за "поребрик" тысячи похищенных украинцев, в том числе и детей, а в Киеве спокойно транслируются передачи, оправдывающие действия оккупантов и рассказывающие о "коварстве бандэровцев", — отметил он.

Сообщение в соцсети

В комментариях с автором публикации связалась глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Она не только уточнила частоту, на которой велось вещание вражеской радиостанции, но и объяснила в чем причина произошедшего. Герасимьюк отметила, что над прорывом в украинский радиоэфир россияне работают постоянно. Она также напомнила, что если украинцы слышат такое — нужно не просто выключать вещание, а сообщать о том, на какой частоте идет передача. Мнение о "спокойной трансляции" она назвала преувеличением.

россия "атакует" Украину в радиоэфире

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Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы в День Независимости подняли флаг Украины на оккупированных территориях — в Мариуполе, в Харьковской и в Херсонской области. Также оккупанты продолжают выдавать украинские достижения за свои, присваивая не только исторические события и факты, но даже и построенные до оккупации здания.