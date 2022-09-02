"Это спецоперация россии": на Полтавщине священник довел до слез убитую горем мать защитника Украины

Связь с добровольцем была оборвана еще в начале августа

В одном из городов на Полтавщине священник Свято-Николаевского собора, принадлежащего Украинской православной церкви, довел до слез мать погибшего воина-добровольца, ушедшего защищать Украину от российской агрессии. Настоятель прямо заявил женщине, что в Украине уже более полугода продолжается не война, а так называемая "военная спецоперация" россии.

Своим отчаянием жительница городка Горишние Плавные поделилась с журналистами телеканала "ГОК". По словам убитой горем матери, ее сын Максим Щерба в июне решил уйти на фронт, чтобы защищать Родину от российского агрессора. До полномасштабного вторжения мужчина, который был мастером спорта по пауэрлифтингу, работал водителем больших грузовиков на территории местного карьера.

Перед отправкой на фронт воин-защитник сделал предложение своей девушке, после чего ездил в Европу, чтобы заработать деньги на свадьбу и ремонт в совместной с любимой квартире.

В первые числа августа боец Вооруженных украинских сил перестал выходить на связь с родными, после чего матери позвонили собратьям мужа и сообщили, что тот якобы погиб у них на глазах. Что касается официальных данных, то, согласно им, Максим находится в списках пропавших без вести под Бахмутом, на Донетчине. Поэтому Наталья решила обратиться к священнику, чтобы тот помолился за ее сына.

"Подвели меня к этому батюшке. Этот отец Григорий спросил: "Что у вас случилось?". А я ему говорю, что у меня сына убили на войне. Что меня резануло… он говорит: "Вы знаете, что это не война, а спецоперация?" Какая же это "спецоперация", когда моему сыну грудную клетку из танка пробили?" – рассказала убитая горем женщина.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Винницкой области священник УПЦ напал с пинками на отца Православной церкви Украины и несколько раз ударил последнего крестом.