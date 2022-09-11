Невероятная свадьба: Залужный лично женил офицера, Кличко был свидетелем (фото)

Генерал поучаствовал в церемонии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный успевает не только громить оккупантов, но и женить своих офицеров.

Об этом сообщают ІнфоВійська України в Twitter. Потомки двух давних казацких родов — сумского рода Негрийков и черкасского рода Воротил — создали новую семью.

Мария стала женой офицера, сознательно и добровольно приняв на себя все тревоги и сложности, связанные с этим статусом. Евгений пообещал всю жизнь беречь, охранять и воевать за покой своей жены. Большой честью для молодоженов стало то, что их расписал генерал Валерий Залужный, а свидетелем на бракосочетании стал мэр Киева Виталий Кличко.

Евгений получил столько наставлений от своего высшего командира во время церемонии, что у него не будет другого выхода, как стать идеальным мужем, шутят в сети.

Валерий Залужный женил офицера

Семейная реликвия молодоженов

Ранее сообщалось о пышной свадьбе бывшего премьер-министра Великобритании и большого друга Украины Бориса Джонсона. На мероприятии присутствовало около 200 гостей.

Напомним, на днях в сети опубликовали статью, соавтором которой является Залужный. Там генерал дал прогноз, сколько еще будет длиться война.