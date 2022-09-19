Люди исчезают, как в Средневековье: как сейчас идет жизнь в Мелитополе

Выезд из города в Запорожье может быть опасным для украинцев

Город Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией почти с первых дней полномасштабного вторжения. Россияне активно внедряют свои правила, планируют так называемый "референдум", вводят в оборот рубли.

Дизайнер и волонтер Татьяна Кумок рассказала, как проходит жизнь Мелитополя в оккупации, как уезжают люди на подконтрольные Украине территория и как действует пропаганда. Она сообщает, что уехала в Украину через Крым только в сентябре.

Татьяна считает, что ехать из оккупации безопаснее через Крым, ведь по дороге в Запорожье на российских блокпостах отсутствует какая-либо законность. Также она отмечает, что ей известны случаи, когда люди просто исчезали по этому пути.

"По крайней мере, потому, что во время поездки через Крым на блокпостах существует хоть какая-то законность не происходит такого, что люди просто исчезают в неизвестном направлении. Когда ты едешь через Крым, то в крайнем случае тебя просто не пустят и завернут назад, если ты находишься в каких-то списках "неблагонадежных", — подчеркнула волонтер.

Достаточно много жителей Мелитополя идут получать предлагаемые захватчиками российские паспорта. В большинстве это пенсионеры, потому что для выживания им нужны выплаты. Однако, не исключены случаи влияния российской пропаганды, ведь для многих телевизоров, где транслируются российские телеканалы, это единственный источник информации, и часто они склонны ей доверять.

Кроме того, есть отчаявшиеся люди. Они не ждут освобождения из оккупации, хотя прихода ВСУ все-таки ожидает большинство.

Волонтерской работе оккупанты не мешают, потому что это их мало беспокоит, но гуманитарную помощь из Украины не пропускают, ведь "нацисты" не могут помогать. В результате волонтеры в Мелитополе пытаются работать за счет донатов украинцев и хотя бы покупать продукты для пенсионеров и малоимущих.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты завезли в Мелитополь десять химических лабораторий для спасения своих офицеров на случай ядерной катастрофы.