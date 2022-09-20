Демобилизация военных: новая категория граждан имеет право на увольнение с военной службы

Президент должен подписать законопроект о демобилизации

Кроме тех граждан, которые не могут быть мобилизованы, теперь есть категория украинцев, которая может уехать домой уже после мобилизации.

Рада приняла новый законопроект, составленный народным депутатом от фракции "Европейская Солидарность" Алексеем Гончаренко. Этот законопроект предусматривает, что родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию. Соавторами стали народные депутаты Роман Костенко и Сергей Рахманин. "За" проголосовал 331 депутат.

"Те мужчины, которые имеют на содержании троих детей – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого – раньше он не имел права на демобилизацию. В первые дни полномасштабного вторжения многодетные мужчины были мобилизованы в ряды ВСУ. Они имели право призываться по собственному желанию, но на практике это работало не везде. А некоторые, понимая нависшую над государством колоссальную опасность, сознательно отказались от отсрочки – и тоже мобилизовались", — рассказал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так как Верховная Рада Украины уже рассмотрела и приняла этот законопроект, последнее решение остается за президентом — Владимир Зеленский должен поставить свою подпись.

Как сообщал "Телеграф" ранее, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, как происходит мобилизация по территориальному принципу.