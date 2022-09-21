Похищения людей, дефицит, мародерство: как живет Херсонщина в оккупации

В Херсоне и Херсонской области оккупанты нарушают все возможные права человека

Уже более полугода с полномасштабного вторжения россии в Украину большое количество городов и сел оказались в российской оккупации, и с тех пор оставшиеся там местные жители страдают от многочисленных нарушений прав человека.

Недавно уехавший из оккупированного Херсона политолог Александр Мошнягул рассказал, как проходят дни под постоянным террором россиян и тяжелыми условиями жизни. Он отметил, что каждый день был наполнен страхом, депрессивной тревожностью и желанием, чтобы все завершилось и пришли хорошие новости. Политолог описал первые месяцы в оккупации как тяжелейшие.

"Ситуация была такая: ты идешь где-то на улице утром в магазин, ты видишь очередь, ты не знаешь, что продают, но нужно становиться, потому что все стало дефицитом. Я помню, когда записывались в очередь на крупы. Чтобы купить какую-нибудь гречку нужно было записываться в списки. Жизнь формировалась следующим образом: до обеда ты стоишь в каких-то очередях, чтобы что-то приобрести. После обеда ты сидишь дома, а вокруг мертвые улицы Херсона", — рассказал Мошнягул.

Он отметил, что, несмотря на дефицит, в магазинах было много алкоголя, которое брали оккупанты и распивали на улицах.

"Ты выходишь и видишь на улицах эти патрули орков, которые на БТРах и Уралах едут с пулеметчиками", — вспоминает он.

Кроме того, несмотря на постоянную опасность Александр со своими коллегами исследовал настроения жителей города, хотя обычно все боялись разговаривать на любые "опасные" темы.

"Находясь в очередях, я ни разу не слышал пророссийских месседжей. Очень много патриотических людей было. Сохраняется существенное преимущество проукраински настроенных граждан", — говорит Александр.

Однако он отмечает, что сейчас многие граждане уже выехали из оккупации, поэтому с каждым разом на митинги против российской оккупации приходило все меньше людей.

Жители оккупированной Херсонской области также находятся в ужасающих условиях, особенно те, кто живет в селах вблизи границы разграничения и страдают еще и от российских обстрелов.

Недавно в Чернобаевке боевики оккупантов похитили местного волонтера. Захватчики пришли к нему домой, подвергли пыткам мужчину и его жену, провели незаконный "обыск", после чего вывезли волонтера в неизвестном направлении. К тому же из их дома были похищены продукты, алкоголь и автомобиль.

Россияне часто прибегают к мародерству. В Бериславе захватчики ворвались в дом 80-летнего местного жителя. В его доме провели незаконный "обыск", в ходе которого была похищена садовая мебель и инструменты. Хозяину оккупанты приказали покинуть дом, потому что туда заселят вражеских армейцев.

Берислав, Херсонская область

Как сообщал "Телеграф" ранее, журналист "Телеграфа" побывала на деоккупированной Харьковщине и собрала ужасающие истории местных жителей.