Еще одна категория мужчин сможет без ограничений пересекать границу: Кабмин изменил правила

Новые правила уже начали работать

Кабинет министров Украины 10 сентября утвердил новое решение, согласно которому мужчины, которые ухаживают и сопровождают людей с инвалидностью, будут иметь право выезжать за границу неограниченное количество раз. Со вторника, 27 сентября, это постановление вступило в силу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на официальном сайте. Как отмечается, этот документ определяет порядок выезда за границу во время военного положения лиц с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний и сопровождающих эти категории.

"Сопровождающим гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уже не ограничено количество пересечений границы на выезд из Украины — раньше разрешалось только 1 раз в момент действия военного положения. Указанные мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, за детьми с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, если указанные лица (дети) находятся на консульском учете", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сопровождающие, который являются военнообязанными, должны вернуться в Украину не позднее тех, кого они сопровождали. Для разных категорий лиц указаны разные документы, которые необходимо иметь при пересечении границы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, руководитель Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства Александр Заборский заявил, что не все моряки, которым официально разрешили выезжать за границу, могут уехать из Украины — процедура более сложная.