Мобилизованные украинцы имеют право на ряд льгот: обнародован список

С 1 октября также можно получить рассрочку на жилье

Общая мобилизация действует в Украине с началом полномасштабной войны, за счет чего украинская армия значительно увеличилась. Для военных Вооруженных сил Украины существуют и определенные социальные льготы, включающие бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на налоги, отсрочки от кредитов, льготы на оздоровление и ипотека на жилье под 3%.

Проезд в транспорте

Бесплатно использовать военные вправе все виды городского, пригородного и междугороднего сообщения, кроме такси. На бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном транспорте претендуют мобилизованные, которые:

находятся в командировке;

едут в отпуск в пределах территории Украины, но только если размер среднемесячного дохода семьи в сумме в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу;

в связи с передислокацией войск или при смене места военной службы;

едут в свое место жительства внутри Украины, которое избрано после увольнения со службы.

Пользоваться всеми видами городского общественного транспорта в пределах административного района по месту жительства, а также железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным транспортом имеет право военный, получивший инвалидность во время боевых действий. Однако для этого при себе нужно иметь соответствующее удостоверение и иногда бесплатный электронный билет.

Льготы на налоги и жилье

Льготы на прибыль по предпринимательской деятельности воинов ВСУ во время общей мобилизации не начисляются. Между тем, государственная регистрация предпринимательской деятельности ФОП не прекращается.

Государство может предложить военным жилье или соответствующую денежную компенсацию и установку квартирного телефона и квартирной сигнализации. С 1 октября у них появится возможность получить рассрочку на недвижимость под 3% годовых, если первоначально внесенная сумма составила 20% цены жилья.

Льготы на медицинскую помощь

В медицинских учреждениях здравоохранения военнослужащие имеют право на квалифицированную помощь. Это касается специальных больниц для военных.

Они также могут получить льготы на оплату стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха. Это возможно, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает трех прожиточных минимумов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Офисе Президента Украины рассказали, будет ли проводиться дополнительная мобилизация в ряды ВСУ в связи с объявлением мобилизации в россии.