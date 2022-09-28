Хуже коррупции и бедности: опрос показал, что разочарует украинцев больше всего

Результаты различаются в зависимости от региона и возрастной группы

Киевский международный институт социологии не раз проводил опрос украинцев по поводу войны, но на этот раз было опубликовано еще одно исследование, где институт выяснил, что больше всего разочарует украинцев после завершения войны. Как оказывается, ненаказание российской федерации станет более неприятным для граждан, чем даже коррупция или нищета.

Об этом сообщается на сайте Центра социально-экономических исследований CASE Украина. Вариант "безнаказанности россии" выбирали 65,8% респондентов. На втором и третьем месте оказались "высокий уровень коррупции" (36,3%) и "низкий уровень жизни, бедность" (34,6%). Как отмечается, в разных регионах Украины и разные возрастные группы людей по-разному относятся к ненаказанию россии.

"Жители западной и центральной Украины несколько чаще выбирали этот вариант ответа, чем жители южной и восточной Украины: 68,6% и 67,7% против 63,5% и 59,1%. В то же время молодежь в возрасте 18-29 лет значительно чаще выбирала этот ответ (78,3%), чем люди в возрасте 70 и более лет (55,5%). Уменьшение важности этого вопроса с ростом возраста заметно во всех возрастных группах", — говорится в сообщении.

Результаты опроса

Для сравнения жители южной и восточной Украины чаще выбирали вариант разочарования низким уровнем жизни (42,3% и 43,3%), чем жители западной Украины (27,4%). В центральной Украине этот ответ избрали 31,4% опрошенных.

Опрошено было 2000 граждан Украины на протяжении 22 июня — 19 июля и старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев и установила, сколько процентов украинцев верят в победу Украины над россией.