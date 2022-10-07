Правила выезда за границу в командировку изменятся: в Кабмине объяснили

Вопросы командировок до сих пор в процессе обсуждения

С началом всеобщей мобилизации почти всем категориям мужчин запретили выезд за границу. Среди тех, кто до сих пор имеет такую возможность, есть много "забронированных" граждан, не только временно освобожденных от призыва на военную службу, но и имеющих право уехать в командировку в другую страну. Однако для этого компания должна вносить за своего работника залог в размере 200 тыс. гривен. Сейчас это правило пересматривается, и есть шанс того, что сумма значительно уменьшится.

Об этом сообщается в Кабинете министров Украины. Как отмечается, более бюджетной опцией может стать залог в размере 100 тыс. гривен за одного человека. Сама услуга "ЕКомандировки" уже давно готова к работе, но до сих пор не была запущена из-за необходимости доработки связанного с ним законопроекта в Министерстве экономики. Поэтому даже такой вопрос, как сумма залога, продолжает активно обсуждаться. Кроме того, точной даты запуска услуги до сих пор нет.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также сообщил, что в правительстве обсуждается несколько критериев выезда за границу. Какие критерии вызывают сомнения у членов Кабмина, он точно не отмечает. Однако из надежных источников в правительстве известно, что министры обсуждают сумму залога, которую будут платить украинцы при выезде из страны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине ограничили выезд за границу большой категории граждан. Отныне и до конца войны границы страны они покинуть не могут.