"Это до слез": защитница "Азовстали" обнародовала трогательные фото с новорожденной дочерью

Ребенку на момент съемки было 13 дней

После освобождения большого числа бойцов полка "Азов" из российского плена стало известно, что одна из военных медиков Марьяна Мамонова, которая также защищала завод "Азовсталь" в Мариуполе, родила дочь очень скоро по возвращении в Украину. На 13 дне ее жизни новоиспеченным родителям и девочке провели трогательную первую фотосессию, быстро разлетевшуюся по сети.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. По его словам, он невероятно рад, что девочка родилась уже на территории Украины.

"Освобожденная из российского плена Марьяна Мамонова вместе с мужем и новорожденной дочкой Анной провели свою первую фотосессию. Рад, что маленькая гражданка родилась в свободной Украине", — отметил Лубинец.

Фотосессию делала фотограф из Ровно Антонина Матвийчук, которая и обнародовала видео с фотографиями. Краткий обзор на фотографии можно увидеть на ее странице в Instagram. В комментариях украинцы отметили о том, насколько дочь похожа на своих родителей и насколько трогательными вышли кадры.

Публикация фотографии

Как сообщал "Телеграф" ранее, 215 защитников завода "Азовсталь" вернули из российского плена в Украину. В сети был опубликован полный список бойцов.