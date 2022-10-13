Что делать при получении повестки? Украинцам объяснили шаги

Следует тщательно проверять всю информацию в повестке

Украинцам, которым представитель военкомата вручил повестку, следует явиться в установленный срок по указанному адресу. При этом также важно знать, что есть правильный алгоритм действий. Нужно детально изучить указанную в выданном документе информацию.

Об этом рассказали адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко и адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Лидия Карплюк в комментарии "24 каналу". По их словам, с собой в военкомат нужно иметь все соответствующие документы. Среди них:

документ, удостоверяющий личность;

военный билет или другой военно-учетный документ;

при наличии — документ, который может стать основанием для отсрочки от призыва. Это может быть удостоверение состояния здоровья или семейного статуса.

Визит в военкомат не обязательно означает, что гражданина сразу призовут на военную службу. Это также может быть простым уточнением или выяснением данных.

При вручении повестки также следует внимательно ее просмотреть. Вся указанная там информация должна полностью соответствовать действительности. Перед тем как ее подписать, следует пересмотреть на достоверность:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения;

адрес проживания;

место работы;

вид повестки;

дата, время и место того, где и когда нужно явиться;

название органа, печать, полное имя руководителя военкомата.

"Важно то, чтобы повестка обязательно была вручена лично и подписана тем, кто ее получает. То есть, в случае отсутствия сообщения (повестки), обязанности явиться в военкомат не возникает. Что касается вызовов по телефону, то такой вызов законом не предусмотрено", — подчеркнула адвокат Анищенко.

Если повестка содержит неверную информацию, ее не следует подписывать. На свободном месте на бумаге нужно указать выявленные правонарушения, поставить дату и подпись.

Как сообщал Телеграф ранее, даже при наличии брони украинцы могут получить повестки. Юрист Дарья Тарасенко рассказала, как действовать в таком случае.