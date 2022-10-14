Заполнение повестки в присутствии громадянина: законно ли такое вручение

Информацию в повестке следует внимательно проверить

С началом всеобщей мобилизации в Украине на фоне полномасштабного вторжения российской федерации были зафиксированы неоднократные случаи нарушения прав лиц, которым вручают повестки. Следует понимать, что ошибки действительно случаются часто, и поэтому всегда нужно знать свои права. В частности, нужно знать, что как именно действовать в процессе получения документа с призывом на военную службу.

Об этом рассказала адвокат Юлия Михай-Седова в своем блоге в Instagram. По ее словам, в повестке должны быть указаны данные руководителя определенного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который подписал ее.

"Вписывать ваши данные при вас из вашего паспорта – такие лица не имеют права!" – отметила адвокат.

Она также советует проверить, действительно ли человек, подписавший повестку, является руководителем центра комплектования. В повестке до ее вручения должны быть вписаны ФИО и адрес человека, которому его вручают, а если данные указаны с ошибками, этот факт целесообразно зафиксировать на видео/фото для использования в дальнейшем в качестве доказательства правонарушения.

В повестке также должна быть указана та же специальность, что вписана в военный билет. Кроме того, должна быть указано такая информация: вид повестки, дата, время, место, куда вы должны прибыть, документы, которые нужно иметь при себе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, адвокат Кирилл Казак рассказал, что делать, если повестка пришла на место работы. Он также отметил, является ли такое действие законным в Украине.