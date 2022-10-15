Оккупанты вынесли все имущество и сожгли дом: непростые истории украинских семей, потерявших жилье

"Телеграф" пообщался с семьями из Черниговской и Киевской областей, чьи дома были уничтожены

С приближением холодов вопрос восстановления жилья, разрушенного из-за войны в разных регионах Украины, становится все острее. В некоторых городах дома восстанавливают на бюджетные средства, где-то устанавливают модульные конструкции за счет международных организаций и дают там убежище людям, оставшимся без имущества, где-то к строительству приобщаются волонтеры. "Телеграф" пообщался с двумя семьями погорельцев из Черниговской и Киевской областей и узнал об их опыте.

"Бежали, наверное, 1,5 километра, а россияне все продолжали стрелять"

Большая семья Коваленко из села Крупичполе Черниговской области еще в начале полномасштабного вторжения потеряла все – вместе с домом сгорели вещи и документы. Сейчас родители и восемь детей живут у родственников. Одна из благотворительных организаций обещает новое жилье, но пока его строительство не началось.

История Лилии и Григория Коваленко из села Крупичполе, в одно мгновение оказавшихся без крова, одна из многих. В соседних селах после пребывания здесь, в Ичняньском районе, российского войска жилищный сектор получил значительные повреждения и разрушения. У кого обошлось выбитыми стеклами и отверстиями от снарядов в стенах, а у кого-то вместо дома осталась куча кирпичей. Но Коваленко единственные, кто воспитывает восемь детей: самому маленькому — Косте — исполнилось 2 года в августе, самая старшая — Анастасия — в скором времени будет праздновать 17-летие.

Большая семья Коваленко не раз становилась героями сюжетов

- Мы проснулись в 4 утра 24 февраля от того, что были слышны взрывы – все так же, как несколько лет назад, когда неподалеку от нас произошло ЧП на военной базе (речь идет о пожаре и детонации боеприпасов на артскладах в пгт Дружба вблизи города Июня в октябре 2018-го. – Авт.), – вспоминает Лилия. – На этот раз мы даже представить не могли, что все так серьезно будет. Куда-то убегать не было возможности ни тогда, ни сейчас.

25 февраля наша староста Юлия Чайка написала в группе в фейсбуке, что едет колонна неизвестной военной техники, чтобы никто никуда не совался, все сидели по домам и закрывали шторы на окнах. Вскоре БТРы, танки уже стояли по всей деревне.

Вечером 26 февраля, примерно в 19 часов, россияне открыли огонь по автомобилю, который двигался по сельской улице и не остановился. Произошло это рядом с домом Коваленко. Пули и снаряды — а били оккупанты и из пушек бронетранспортеров, и из стрелкового оружия — полетели в сторону двора.

- В комнате, которая смотрит на дорогу, была только старшая дочь с ее парнем, его ранило в ноги, — говорит Лилия. – Если бы мы тоже там находились, то вряд ли кто-нибудь уцелел. А так я с детьми сидела в другой комнате, где окно выходит на огород. Через него и выскакивали, кто в чем был. Муж, который незадолго до начала стрельбы вышел во двор, помогал. Я последняя вылезала, уже горела большая комната, в доме полно дыма, дышать нечем было. Мы бежали, наверное, 1,5 километра, а россияне все продолжали стрелять. Затем на пепелище мы нашли кучу гильз.

О былом уюте в семье Коваленко напоминают только остатки печи

Потеряли жилье 32 семьи, модульные дома получат всего четыре

Лилия Коваленко добавляет, что от дома, который она купила 15 лет назад, осталась только печка. Не уцелело ничего, повреждения получили и хозяйственные постройки. Еще несколько дней многодетная семья пряталась в подвале, а потом их всех в Ичню вывез родственник.

Коваленко вдесятером пока живут у родственников

– Наверное, месяц мы там прожили у сестры мужа, пока из Крупичполя не ушли окончательно россияне, – говорит Лилия. – Потом вернулись в село, поселились в доме других родственников, но живем на птичьих правах, как говорится. Без поддержки нас не оставили ни односельчане, ни волонтеры – кто чем мог, тем и помогал, несли и одежду, и обувь, и консервацию. Обещают нам и жилье восстановить, но как это все будет выглядеть, не знаю. Пока работы не начинали. На днях была в старостате, сказали, все от Киева зависит.

Лилия благодарна всем, кто помог семье, и надеется, что решится вопрос и с домом

В Ичнянском горсовете сообщили, что с первых дней полномасштабной войны на помощь селам, частично разрушенным за время оккупации, пришли разные благотворительные и общественные организации. Везли продукты, одежду, постельное белье, а сейчас речь идет о закупке модульных домов для нескольких семей.

- В общей сложности у нас 32 семьи остались без жилья, кто-то живет у родственников, кто с помощью старост нашел пустые дома по селам и поселился в них, — отмечает Елена Бутурлим — Ичнянский городской голова. – У многих людей были потеряны к тому же документы, в их восстановлении помогает Датский совет по делам беженцев, чтобы была возможность подать заявку на компенсацию утраченного имущества от государства. А по договоренности с ОО "Rotary Club Kyiv International" четыре семьи, среди которых и Коваленко из Крупичполя, получат жилье. Это будут модульные дома, но модернизированные, утепленные, со всеми удобствами и бытовой техникой. Они собираются быстро, подрядчик есть, ждем информации, когда будут готовы материалы. Надеемся, к холодам все будет готово, и продолжаем поиск доноров, которые могут нас поддержать.

"У меня фантастическим образом появились пеноблоки, материалы на кровлю"

Село Блиставица на Киевщине – еще один из населенных пунктов, жители которого пережили военные ужасы. Здесь 15 лет вместе с мужем строила собственный дом Людмила Евдокимова, окончив ремонт только в прошлом году. Но российские варвары уничтожили уютный дом. Не отчаяться супругам помогли незнакомые люди, которых растрогало видео, снятое на месте пожарища.

Ось так в середине марта выглядел дом Людмилы в Блиставице

- Мы живем в 600 метрах от взлетной полосы аэропорта в Гостомеле, поэтому с самого начала у нас было очень страшно – летали вертолеты, все взрывалось, – вспоминает Людмила. – 11 марта к нам приходили рашисты, проверяли документы. Один наставил на меня автомат и говорит: "Что ты меня боишься? Я пришел тебя освобождать". А как же, освобождать, думаю себе, приехали на броне, оружием тыкают. Мы обычные люди, зачем нас трогать? И уже 12 марта решили уезжать из Блиставицы.

Это была самая длинная поездка в жизни – в Киев добирались почти 12 часов. По дороге нас бомбили. Еще одну машину 50 километров тянули, потому что негде было заправиться. На следующее утро мне позвонила соседка, спросила, может ли она у меня взять что-нибудь поесть. Я разрешила, она после еще раз набрала, сообщила, что ни дверей, ни окон уже нет, но дом еще был цел.

Людмила добавляет, что, по словам соседей, рашисты успели ограбить ее дом – подогнали к нему военный фургон и грузили туда имущество, даже гараж "почистили". Потом рядом расположилось несколько установок "Град", БТРов, еще какой-то техники. Через некоторое время над двором, оказавшимся на линии огня, уже поднимался дым.

– Мой двухэтажный дом на 250 квадратов загорелся как спичка, – говорит Людмила. – Будь мы там с мужем и сыном, даже не успели бы выбежать, так все быстро случилось. Слава Богу, уехали накануне и все живы-здоровы. Ничего, конечно, не осталось. У меня вот в рюкзаке вся моя жизнь, я чуть ли не сплю с ним. Мы когда уезжали в панике, не взяли с собой самое необходимое, мужчина даже кошелек забыл. Три собаки и две кошки – все, что вывезли.

Вместе с домом сгорели и документы, говорит Людмила

Хуже всего, что сгорели и документы, которые семья подготовила для оформления дома – планировала это сделать в марте. Но не успела.

- Из-за этого получилось, что у меня земля – есть, а дома – нет, так я будто не имею права ни на модульный дом, ни на компенсацию, – говорит Людмила. – Так мне отвечали в местном ЦНАПе. Мы – в архив, там документы тоже не уцелели, мы – в газовое хозяйство, а наш проект не был введен в базу. То есть нам выписывали квитанции за электричество, газ просто на огород?!

Людмила добавляет, что после общения с чиновниками у нее впервые произошла истерика от безысходности – казалось, что это конец и семья будет вынуждена жить под открытым небом. Так, временно по возвращении в Блиставицу в первых числах апреля их приютил сосед, но гостеприимством невозможно было злоупотреблять.

- Мы начали самостоятельно разбирать завалы, а потом в Блиставицу приехали волонтеры, среди них Миша Пурышев, — вспоминает Людмила. – Я не знала, кто он такой, подошла и говорю: "Посмотрите на мой дом, помогите чем можете". Пыталась взять себя в руки, рассказать спокойно, но это было нереально. Не думала, что что-то получится, но мне начали звонить по телефону люди, благодаря которым у меня фантастическим образом появились пеноблоки, материалы на кровлю. Было и так. Звонок: "Люсь, а сколько тебе нужно на дверь?" — "Даже не знаю", — говорю. – "А давай ты выберешь, мы тебе подарим?" Я отвечаю, что это неудобно, а впоследствии мне еще раз звонят по телефону и говорят: "Забирай, дверь уже оплатили". Так понемногу все что-то передавали, покупали, и у нас уже есть дом – да, он меньше, одноэтажный, но он есть! Работы еще много, но закончим укладывать плитку на полу в двух комнатах и будем перебираться.

Людмила добавляет, что несладко и остальным ее односельчанам – у 24 из них жилье также разрушено до основания. Каждая семья прошла путь общения с разными службами, которые должны были зафиксировать разрушения.

– Мне так хочется им всем помочь, я ездила в сельсовет, узнавала, какие документы необходимы, все передавала, – говорит Людмила. – Так когда у меня спрашивали о нуждах, говорила и о других людях. То одна организация бесплатно столы отдала, то приехал в село олимпийский чемпион Александр Авраменко с кроватями, матрацами, обогревателями для погорельцев. Но понятно, что люди рассчитывают и на компенсацию государственную. Да, нет пока закона, но я думаю, что война закончится и обязательно будут изменения. Сейчас я себе вбила в голову, что деньги нужны ВСУ, а мы можем потерпеть. Потому что главное - победа, а все остальное – фигня!

На сегодняшний день в приложении "Дія" зафиксировано 267 тысяч сообщений о повреждении имущества. Речь идет о 19 млн квадратных метров жилья. Такие цифры обнародовала на днях в эфире утренней программы на "1+1" глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, жилье, которое можно восстановить, уже ремонтируют. Такая работа идет на деоккупированных территориях Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

Относительно полностью разрушенного жилья украинцев — в разработке механизм получения компенсаций. А средства на них предлагается заложить в бюджете на 2023 год – проект документа на стадии обсуждения.

– За разрушенное жилье люди смогут получить компенсацию в виде виртуальных денег на приобретение нового. Не важно, где был разрушен дом или квартира, человек сможет выбрать любой населенный пункт Украины, где он хочет жить, — отметила народная депутат.