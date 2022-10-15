Еще одной категории мужчин ограничивают выезд за границу: в чем причина

Даже у этой категории мужчин могут возникнуть проблемы при выезде

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с этим, подавляющему большинству мужчин выезжать за украинскую границу запрещено. Однако такая группа как лица с инвалидностью имеет исключение — они не подлежат мобилизации, а потому могут пересечь границу. Следует понимать, что иногда пограничники могут не дать свое разрешение на выезд таких людей, и для этого есть важные причины.

Об этом сообщили в украинском издании "TODAY.UA" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Как отмечается, выезд ограничен тем, чьи документы, подтверждающие инвалидность, были получены за границей. Только документы, официально подтвержденные или выданные в Украине, могут дать право покинуть страну. Речь идет об инвалидах I и II группы.

"Лица с инвалидностью ІІІ группы могут мобилизоваться на военную службу по собственному желанию. Если такие граждане становятся военнослужащими, они не подлежат выезду за границу на общих началах выезда мужчин, подлежащих мобилизации", — говорится в публикации издания.

Все необходимые документы должны быть собраны для пересечения границы и быть у гражданина. Среди них:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии — форма первичной учетной документации № 157-1/о;

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причину инвалидности;

справка о получении льгот лицом с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Министерством социальной политики.

Как сообщал "Телеграф" ранее, еще одна большая категория мужчин получила право выезжать за границу. Об этом официально отметили в Государственной пограничной службе Украины.