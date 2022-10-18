"Нам с детьми помогли спастись, теперь наша очередь": супруги-волонтеры уже вывезли из Мариуполя более 1000 человек

Рискуя жизнью и находя способы не попадаться оккупантам на глаза, супруги Циццерман привозят пищу и лекарства тем, кто не может эвакуироваться, а уезжая обратно, каждый раз забирают с собой людей

До полномасштабного вторжения россии в Украину Мария Циццерман и ее муж не были волонтерами. Супруги вместе с тремя детьми счастливо жили в Мариуполе. Муж Марии работал бригадиром на заводе "Азовсталь", а сама Мария была арт-директором в ресторане. Все изменила война. Когда в марте россия уничтожала Мариуполь, семья Марии вместе с тысячами жителей города пряталась в подвале без пищи и воды. После трех неудачных попыток эвакуации сгорели обе машины супругов – а вместе с ними и надежда покинуть город. Уехать удалось чудом.

"Единственным нашим спасением был снег, который находили рядом с укрытием. Растапливали его и пили…"

– Выезжая под непрерывным обстрелом на стареньком микроавтобусе без окон, мы с мужем пообещали себе: если останемся живы, обязательно поможем уехать и другим, – вспоминает Мария. – Мы выжили. И уже на третий день после нашего приезда в Запорожье поехали обратно в Мариуполь.

С тех пор Мария с мужем ездили в обстреливаемый российской армией, а затем оккупированный Мариуполь уже не менее 50 раз. На дорогу, которая в мирное время занимала не более двух часов, сейчас нужно больше суток. Рискуя жизнью и находя способы не попадатся оккупантам на глаза, супруги Циццерман привозят еду и лекарства тем, кто физически не может эвакуироваться. А отправляясь обратно в Запорожье, каждый раз забирают с собой людей.

- Когда 15 марта мы с Божьей помощью выехали из Мариуполя, я впервые за три недели смогла выдохнуть – наши дети наконец-то оказались в безопасности, – говорит Мария Циццерман. – Пусть в условной – ведь Запорожье тоже обстреливали оккупанты. Но по сравнению с тем адом, который мы пережили в Мариуполе, в Запорожье еще было спокойно.

- Дом, в котором жили в Мариуполе, мы вынуждены были оставить на пятый день войны – после того, как у него прилетел снаряд, – продолжает Мария. — Крыша была полностью разрушена. Нас с детьми спасло то, что мы находились в подвале. После этого мы переместились в ресторан в подвальном помещении поближе к центру города. До войны я работала в этом заведении. А когда Мариуполь начали обстреливать, этот ресторан стал для многих приютом… Вместе с нами там пряталось около трехсот человек. Были и старики, и беременные, и младенцы. Запасы еды в ресторане помогли нам не умереть от голода. Когда они закончились, кто-то из нас на свой страх и риск выбирался на улицу, чтобы поискать в разгромленных рашистыми магазинах какие-нибудь продукты. А когда из-за вражеской авиации это уже было невозможно, единственным нашим спасением стал снег, который находили рядом с укрытием. Растапливали его и пили…

В дом, где семья жила в Мариуполе, на пятый день войны прилетел снаряд. К счастью, супруги с детьми в этот момент прятались в подвале

Я сама не знаю, как мы выжили. Каждый день искали возможность эвакуироваться. Первые три попытки были неудачными – каждый раз нас останавливали наши военные из-за слишком высокого риска попасть под обстрел. Мы очень надеялись на запланированный на 13 марта зеленый коридор. Но накануне сгорели наши машины, и мы поняли, что никуда уже не поедем.

Мария признается: в тот момент у нее впервые за три недели войны произошел нервный срыв.

- Уже были разные мысли, — признается женщина. — Я даже думала о том, что если погибнуть, то лучше всем сразу. Больше всего боялась увидеть, как погибнут мои дети… Всю жизнь буду благодарна моему начальнику – директору ресторана. Узнав, что наших машин больше нет, он на свой страх и риск вывез нас сам. Когда мы ехали, обстрел не прекращался ни на минуту. Мы действительно выжили чудом.

Подъезжая к Запорожью, мы с мужем уже понимали, что скоро вернемся в Мариуполь и заберем всех, кого только сможем. Оставалось понять, как это сделать, не имея машины. И тут увидели на автозаправке дедушку, продававшего свой старенький микроавтобус. У нас практически не было денег, поэтому мы обратились за помощью к кому только могли. Дедушка, узнав, зачем нам нужна машина, сделал скидку.

"Люди на улицах видели микроавтобус со свободными местами и буквально бросались на капот"

– На этом микроавтобусе с надписью "Волонтер" мы вернулись в Мариуполь через три дня после нашей эвакуации, – рассказывает Мария. – Дети очень боялись за нас. Но мы объяснили им, что не можем просто чего-нибудь ждать, когда сотни людей в Мариуполе сидят под обстрелами без еды и воды. Мы выжили благодаря помощи моего директора. Теперь наш черед помогать.

Когда мы впервые вернулись в Мариуполь, не успели даже доехать до ресторана, откуда планировали забрать наших соседей по укрытию. Люди на улицах видели микроавтобус со свободными местами и буквально бросались на капот. Мы вывезли всех, кто поместился, а через несколько дней приехали туда снова.

"К сожалению, всех вывезти не получается", — говорят волонтеры

Приезжая туда еще и еще, мы все больше ужасались того, во что превращается наш любимый Мариуполь. Уже в июне там не оставалось ни одной уцелевшей многоэтажки, одни руины… Не могу даже посчитать, сколько раз во время этих поездок мы попадали под обстрелы. Но после того, как мы увезли детей, уже не было так страшно. Когда Мариуполь полностью оккупировали, пришлось искать другие пути и способы туда попасть. Это не просто, но такая возможность есть. В целях безопасности не могу раскрывать деталей. Скажу лишь, что рашисты всячески этому препятствуют, ведь мы продолжаем вывозить людей с территории, которую оккупанты объявили своей. И делаем это так, чтобы люди не проходили унизительную фильтрацию и допросы.

К сожалению, всех вывезти не выходит. Есть больные, которым для эвакуации требуются специальные условия, машина "скорой". Конечно, мы не можем везти их в своем микроавтобусе. Зато мы можем привезти им продукты и лекарства. Бывают случаи, когда ты находишь лекарства, привозишь и узнаешь, что человек, которому оно предназначалось, не дождался… В Мариуполе в принципе нет никаких лекарств. Люди, которым они нужны и которые остаются там, без помощи волонтеров обречены на смерть.

Точное количество тех, кого удалось за все это время вывезти из разрушенного и оккупированного Мариуполя, Мария и сама не знает – давно перестала считать.

– Значительно больше тысячи человек, – говорит женщина. – Если бы была такая возможность, я бы хотела спасти всех. С жителями Мариуполя практически нет связи, но в городе обычно знают о нашем приезде – работает сарафанное радио. Приезжая за одними людьми, мы уже примерно знаем, кого заберем в следующий раз и какие при этом должны привезти медикаменты. Раньше закупать гуманитарную помощь нам помогали благотворительные фонды, но с лета мы в основном занимаемся этим сами. Благодарю друзей и знакомых, которые участвуют материально.

Я рада, что нам удается помогать. Благодаря тому, что мы с мужем 24/7 заняты вопросами, связанными с поездками и эвакуациями, у нас не остается времени на депрессии и переживания. Мы абсолютно уверены в нашей победе. И делаем все возможное для того, чтобы как можно больше людей дожили до этого момента.