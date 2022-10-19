"Нельзя злиться за их упрямство": почему пожилые люди отказываются уезжать во время войны

Фотографы поделились своей историей

После начала полномасштабного вторжения волонтеры начали заниматься и тем, что вывозят из прифронтовых территорий людей, которые чаще всего являются пенсионерами. Большинство из них отказываются от эвакуации, чем подставляют под угрозу свою жизнь. Однако мотивацию и ход мыслей таких людей можно легко понять. Особенно когда есть пример из собственной жизни.

Об этом написали в своем блоге в Instagram супруги-фотографы Константин и Влада Либеровы. По их словам, после 24 февраля они потеряли большую сумму денег, большая часть которых была сохранениями всей жизни. К началу полномасштабной войны они начали покупать квартиру от ненадежного застройщика — "мошеннически составлен договор, по-наивному подписанный без участия юриста с их стороны". В результате они не получили ни квартиры, ни свои деньги обратно.

Для супругов этот момент был очень тяжелым, ведь они потеряли огромный плод своих трудов и не могли ничего с этим поделать. Однако они понимали, что еще молоды и, если смогли один раз, то смогут заработать и во второй раз.

"На этих фото вы видите людей, чья жизнь разрушена. Все, что они так долго и сложно строили много лет, в надежде на сытую старость — в руинах. И, в отличие от нас, им не по 30 лет. У них нет второго раза. И, кто бы что ни говорил, впереди их ждет неизвестность, которая пугает еще больше, чем свист снарядов на разрушенном, но все же своем дворе", — пишут Константин и Влада.

Однако этим они не оправдывают этих людей и каждый раз ссорятся, уговаривают в каждом фронтовом городе, в котором бывают. Потому что, конечно, никакое имущество или деньги не стоят жизни. По их словам, они и не могут не понимать, почему жителям опасных для проживания сейчас населенных пунктов страшно и почему они "чувствуют то, что чувствуют".

"Большинство из них всю жизнь прожили на одном месте. Родились, ходили в школу, женились, строили семью, растили детей. И сейчас их лишили не просто дома и родного города. Их лишили воспоминаний, выбили землю из-под ног. Поэтому нельзя злиться за их упрямство. Надо сочувствовать и до последнего пытаться помочь. Ведь никто не заслуживает того, через что они прошли, и через то, что им еще придется пройти", — подытожили фотографы.

Публикация Власти и Константина Либеровых

Как сообщал "Телеграф" ранее, фотографы Константин и Влада Либеровы обнародовали в сети первые фотографии освобожденного из плена бойца полка Азов. Дмитрий "Орест" Казацкий во время защиты Мариуполя сделал большинство известнейших фотографий.