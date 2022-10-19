Могут ли мобилизовать безработных украинцев: в правительстве объяснили

Финансовая помощь от государства для таких людей прекратится, но будет зарплата

В Украине продлена всеобщая мобилизация, по которой все военнообязанные могут быть призваны на службу. В связи с этим, лица, не имеющие официального трудоустройства, стоящие на учете в центре занятости, а также не имеющие оснований для отсрочки от службы, могут быть сняты с регистрации в центре и мобилизованы в армию.

Об этом сообщает газета Кабинета Министров Украины "Урядовий Кур'єр". Как отмечается, служба в армии – это официальная занятость, за которую лицо получает заработную плату. Они считаются застрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования и платят налоги. Если официально безработный человек получил повестку, он должен предоставить его копию/выписку из приказа военного комиссара о призыве на военную службу в центр занятости. Однако если призыв был на учебное собрание, то регистрация как безработных и выплата пособия по безработице не завершается.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", после предоставления безработным, зарегистрированным в центре занятости, мобилизационных распоряжений, повесток или распоряжений военнослужащих, специалист центра занятости снимает с учета этого безработного. Так что начисление ему вспомогательных выплат прекращается. Уже после окончания службы такие лица имеют право снова зарегистрироваться как безработные и получать государственные выплаты. Размер этого пособия будет рассчитываться на основе заработной платы, которая была на последнем месте работы — на службе в Вооруженных силах Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, воины ВСУ имеют право на целый ряд льгот и государственных выплат. Среди них бесплатный проезд, медицинская помощь, оздоровление детей и т.д.