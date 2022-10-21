Некоторые военнообязанные могут получить отсрочку: при каких условиях и кто именно

В случае, если такая отсрочка не предоставляется, это можно обжаловать

В Украине продлили военное положение до 21 ноября, поэтому общая мобилизация в стране продолжается. Однако среди военнообязанных есть те категории, которые имеют право получить отсрочку. Студенты в том числе имеют такую возможность.

Согласно второму абзацу ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат ученики профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования. Кроме того, в статье не указано каких-либо ограничений по возрасту такого студента или наличия или отсутствия у него высшего или профессионального образования, или ограничений по времени поступления.

То есть студент, являющийся представителем одной из категорий и обучающийся на дневной или дуальной форме обучения, имеет право на отсрочку. Однако к моменту своей мобилизации он должен подать в военкомат подтверждающие документы об обучении. Это может быть справка о зачислении, копия студенческого билета, контракт на обучение и т.д. Иногда сами учебные заведения представляют сведения о студентах в территориальные центры комплектования.

Если студенту, который предоставил все необходимые документы в ТЦК, отказали в предоставлении отсрочки, то это незаконно. В таком случае в военкомат следует подать письменную заявку, описать всю ситуацию и обязательно указать об абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Надо попросить освободить от мобилизации из-за обучения в вузе. Конечно, все подтверждающие документы должны быть прикреплены к заявлению.

Если студент получает отказ даже после предоставления такого заявления, можно направить это заявление снова. Однако теперь с дополненным к нему ценным письмом с описанием вложения и курьерской доставкой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть граждане, которые могут получить бронь от мобилизации во время военного положения. Однако для кандидатов есть определенные требования.