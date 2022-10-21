Слова Данилова о русском языке наделали шума: россияне возбудились, в Украине дали комментарий

Языковой фронта также важен, считает секретарь СНБО

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов". Эти слова секретаря СНБО Алексея Данилова небывало взбудоражили российских пропагандистов. "Телеграф" разобрался в ситуации.

Что и когда сказал Данилов

Секретарь СНБО был приглашенным гостем, который дистанционно отвечал на вопросы в эфире программы "Говорить великий Львів". В студии, среди прочего, обсуждался и языковой вопрос — в контексте перехода вещания государственного канала FreeDom на другие языки, кроме русского, а также экзамены на знание украинского языка для получивших гражданство. Слова Данилова вырваны из контекста — он отдельно упомянул, что многие украинцы находились под языковой оккупацией и только совершенствуют свое знание украинского языка, но отметил, что для граждан страны — это обязательно.

Данилов отдельно упомянул тех, кто "ходит" по программам и продолжает говорить на русском языке даже после всех бед, принесенных рф. Секретарь СНБО заметил, что насаждать таким образом русский язык недопустимо. "Пусть они отстанут от нас, отойдут на свои болота и квакают на своем языке", — отметил он.

Как отреагировали росСМИ

Как подсанкционная в Украине "Страна.юа", так и российские СМИ типа РИА Новости или оппозиционной "Медузы" использовали большую цитату Данилова, которая при просмотре полного видео оказывается фразами вырванными из контекста. Например, РИА использовало кусок, где Данилов негативно высказывался про пропагандистов, претендующих на пост президента.

О чем шла речь про FreeDom

Искажение информации привело к тому, что часть СМИ решили, что канал прекратит вещание на русскоязычную аудиторию. Шеф-редактор гостелеканала FreeDom Алексей Мацука объяснил, что вещание канала на русском языке прекращаться не будет, а телеканал будет производить контент на английском, арабском, русском и украинском языках. Это хорошая новость для украинского вещания, направленного на другие государства.

Отметим, что использование русского языка, участие в программах, а также заявка на вероятное участие в президентской гонке, про которые упоминал Данилов, могут быть намеком на Алексея Арестовича. Между двумя политическими деятелями недавно произошел конфликт — они разошлись в оценке ситуации в Киеве в начале российского военного вторжения. Неодобрительно про Арестовича высказывался и Валерий Маркус, военный и блогер.