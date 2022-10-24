Всем следует ожидать повесток: киевский военком рассказал о дальнейшей мобилизации

Пока рейды с вручением повесток только усилятся

Уже 8 месяцев идет мобилизация военнообязанных на службу, и за это время граждане уже начали задаваться вопросом, может ли прекратиться призыв до окончания войны с россией. Однако в дальнейшем всеобщая мобилизация будет продолжаться, повестки будут издаваться активнее. Их могут вручить в любое время суток и в любом месте. Все военнообязанные должны ожидать ее получения.

Об этом рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов в интервью журналистам "ТСН". По его словам, рейды с выдачей повесток сейчас необходимы для наращивания военного потенциала Украины.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", — объяснил Максимов.

Кроме того, он отметил, что повестку следует ожидать всем лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязанный.

Как сообщал Телеграф ранее, украинцам рассказали, кто может получить бронь от призыва на военную службу.