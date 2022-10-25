Григорий Козловский подтвердил свое многолетнее знакомство с российским "вором в законе" Виктором Паном

Это произошло во время пресс-конференции экс-президента ФК "Рух"

Во время пресс-конференции экс-президента ФК "Рух" Григория Козловского, посвященной анонсу так называемой "футбольной революции", спортивный журналист Игорь Бурбас задал ему вопрос относительно связей с российским криминальным авторитетом Виктором Панюшиным по прозвищу Пан.

В ответ Козловский подтвердил, что давно знаком с Панюшиным: "Знаком ли с Панюшиным? Да, знаком. Этого не скрываю, уже 15 лет". Также бывший президент "Руха" подтвердил, что они виделись с Панюшиным после полномасштабного вторжения.

Также Козловский намекнул, что ознакомлен с ситуацией по заблокированной экстрадиции Панюшина в Россию.

"…я бы очень хотел вам рассказать об экстрадиции, но этот ответ не понравится господину Буданову (председатель ГУР Миноборони Кирилл Буданов. — Ред.). Есть вопросы военной тайны. Я вам расскажу, но после войны", — сказал Козловский.

Заметим, по данным "Детектив Инфо" гражданин РФ Виктор Панюшин, известный в статусе "вора в законе" по прозвищу "Пан"/"Витя Пан", обратился за защитой к государству Украина. И теперь возможность его экстрадиции в Россию временно заблокирована. Ранее Пан несколько раз был задержан, но из СИЗО его отпускали. "Детектив Инфо" со ссылкой на правоохранителей утверждает, что гарантами безопасного проживания российского "преступника в законе" на территории Украины якобы являются представители львовского сигаретного лобби в составе Григория Козловского и Александра Шевченко.