Кофейня с херсонскими корнями: как переселенец после оккупации налаживает бизнес в Киеве

Бизнесмен из Херсона Александр Костюкевич рассказал "Телеграфу" об эвакуации через Крым, переезде в Киев и о том, почему решил не оставаться в Польше

Семья Александра Костюкевича – собственника сети мини-кофеен из Херсона – после эвакуации из родного города обосновалась в украинской столице. На новом месте сидеть без дела предприниматель не стал и уже открыл новое заведение. Оно работает чуть больше недели, но "Телеграф" уже попробовал один из авторских напитков.

"Мы держались до последнего, не брали рубли, меню было с ценами в гривнах"

Новую кофейню на одной из улиц Соломенского района Киева трудно не заметить: над тротуаром у входа — гирлянды с лампочками и сине-желтыми ленточками, а слева у двери — выкрашенный в патриотические цвета таксофон. Внутри посетителей встречает фото на полотне с изображением Антоновского моста, надписью "Херсон" и сердечком.

- Эту картину нам подарила на второй день после открытия одна из местных жительниц, которая была у нас в Херсоне, – рассказал Александр Костюкевич, который пока работает сам, налаживая все процессы. – Там нас многие знали, потому что сеть кофеен "Hot Cup" в Херсоне была большая – 9 "точек", коллектив – 19 человек. Начинал пять лет назад. Я тогда работал в кафе и захотел попробовать создать что-то свое. Искал небольшие помещения, сам делал ремонт, закупал оборудование, подбирал поставщиков, разрабатывал меню.

Частичка родного города - фото знаменитого Антоновского моста - стало подарком от посетителей

Сразу после захвата Херсона российскими войсками, а произошло это в первых числах марта, все кофейни закрылись. Запустить их заново в оккупации Александра уговорили сотрудники.

- Около месяца мы не работали, а потом все-таки открылись, — говорит предприниматель. – И хоть массово херсонцы еще не уезжали из города, посетителей все-таки стало в разы меньше.

Кофейные десерты со сливками в меню у херсонцев были одними из самых популярных

Мы держались до последнего, не брали рубли, меню у нас тоже были с ценами в гривнах. И в один из дней к нам наведались некие люди в гражданской одежде, но с оружием, видимо, сотрудники спецслужб. Вели себя вежливо, хотя это ,скорее всего, была маска. Настаивали, что нужно получить российские паспорта, переоформить бизнес и переписать вывески, иначе кафе сгорят.

Кроме того, жил Александр с семьей в Шуменском микрорайоне – части города, от которой было рукой подать до знаменитой Чернобаевки. Расположенный там аэродром неоднократно подвергался атаке ЗСУ.

- Сначала было непонятно, то ли вылеты, то ли прилеты, потому что территория аэродрома большая, – вспоминает Александр. – Но шум был постоянный — хорошо слышали взрывы. И, наверное, это был один из самых непростых моментов в оккупации. Плюс создавало напряжение постоянное присутствие российских военных в городе. Было сложно держать свои мысли при себе, а тех, кто их открыто высказывал, в том числе и участвуя в патриотических митингах, похищали и пытали. Забрать рашисты могли даже по надуманной причине. К примеру, отца моего знакомого неделю орки продержали из-за того, что он случайно оказался рядом с воинской частью, куда было попадание. Он просто охранял офис неподалеку, а россияне предположили, что может быть корректировщиком.

Еще одним звоночком стало откровенное рейдерство под прикрытием оккупационной власти. Их приспешники взламывали замки и занимали магазины, заведения общепита, отели – все, что представляло коммерческий интерес.

- В одном месте у нас помещение было в субаренде с аптекой, — приводит пример Александр. – Ее таким образом захватили, и уже через два дня там был новый хозяин из Крыма. Нас вроде как не трогали, но все чаще стали говорить о проведении референдума, а, как показывает история, за этим не следует ничего хорошего. И когда уже пошли первые удары по Антоновскому мосту, мы окончательно решили уезжать. За 4 дня собрали все оборудование, вывезли на склад, потому что брать с собой не имело смысла, слышали, что россияне отбирали и строительные инструменты, и технику.

Фишку с личными чашками постоянных клиентов запустили и в Киеве

Уже тогда, в конце августа, мост закрыли для гражданского транспорта, и на другой берег Днепра можно было попасть только по временной переправе. А выбираться на подконтрольную Украине территорию Александру пришлось через Крым.

- Сначала собирались ехать в направлении Васильевка — Запорожье, но в чатах встретили сообщения об обстреле машин в "серой" зоне, — вспоминает Александр. – А мы взяли в бус еще три семьи с детьми, не стали рисковать и поехали через Чонгар. Наш пункт пропуска был разбит, стояло 10 вагончиков. Туда после досмотра машин и проверки документов (мы, кстати, украинские паспорта спрятали, предъявляли загран, их не так было жалко, если бы забрали или порвали) приглашали всех мужчин. В обязательном порядке нужно было раздеться, если есть татуировки, их фотографировали, потом куда-то отправляли запрос. Когда получали ответ, начинали расспрашивать. Интересовались, чем занимаешься, воевал или нет, как в целом относишься к ситуации, телефон подключали к ноутбуку, проверяли переписку, соцсети. Мы знали, что так будет, поэтому готовились. Найти ничего не нашли, но мы там провели в общей сложности часов шесть.

Александр вместе с семьей сделал остановку в Польше, рассматривая возможность остаться там. Но уже через две недели херсонцы вернулись в Украину.

- Тут сыграла роль совокупность факторов. С одной стороны, за границей сложнее вести бизнес – высокие арендные ставки, бюрократия. И нам показалось, что без знания языка будет долго и сложно запустить свое дело, — говорит Александр. – Плюс дороже жилье: если в Украине можно найти квартиру за 10 тысяч гривен в месяц, то в Польше что-то более-менее приличное обойдется в 25 тысяч. И еще один момент: наш сын должен был пойти в первый класс, но в польских школах, куда мы обращались, нам в приеме отказали. А здесь, в Киеве, зачислили без проблем в одну из гимназий. В администрации нам сказали, что они специально оставляли места для детей-переселенцев.

Благодаря опыту Александр сумел достаточно быстро найти помещение для кофейни. Уже по традиции он сам привел его в порядок.

Хозяин добавил кофейне национального колорита

В интерьере использовал одну из фишек, популярную в Херсоне.

- У нас было много постоянных клиентов, каждый мог оставить свою чашку, мы ее подписывали и вешали на борд, — уточняет Александр. – Сделали такой же в Киеве. Пока для привлечения внимания развесили свою посуду, но надеемся, что идея иметь свою кружку приживется и здесь. Меню чуть поменьше, чем в Херсоне. Есть и традиционные напитки – американо, капучино, латте, и авторские, как, к примеру, кофе "как дома" (с какао и добавлением сгущенного молока) и кофейные десерты, за которыми к нам в Херсоне целенаправленно приходили. Пока изучаем спрос, дорабатываем витрину и ждем в гости земляков и не только.

У постоянных клиентов в Херсоне были в кофейнях свои чашки, такую же фишку хозяева запустили в Киеве

Херсонцы в социальных сетях называют кофейню частичкой родного города и говорят, что чашечка горячего напитка помогает хотя бы мысленно ненадолго перенестись туда.

Как и гости, Александр не скрывает, что бросать налаженную жизнь было очень сложно, и сейчас он следит за событиями вокруг Херсона, так как там остались его родители. Но вернется ли туда после освобождения, еще не знает. Все зависит от того, как будет принимать столица.