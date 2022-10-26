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Кофейня с херсонскими корнями: как переселенец после оккупации налаживает бизнес в Киеве

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Александр Костюкевич открыл кофейню в столице
Александр Костюкевич открыл кофейню в столице

Бизнесмен из Херсона Александр Костюкевич рассказал "Телеграфу" об эвакуации через Крым, переезде в Киев и о том, почему решил не оставаться в Польше

Семья Александра Костюкевича – собственника сети мини-кофеен из Херсона – после эвакуации из родного города обосновалась в украинской столице. На новом месте сидеть без дела предприниматель не стал и уже открыл новое заведение. Оно работает чуть больше недели, но "Телеграф" уже попробовал один из авторских напитков.

"Мы держались до последнего, не брали рубли, меню было с ценами в гривнах"

Новую кофейню на одной из улиц Соломенского района Киева трудно не заметить: над тротуаром у входа — гирлянды с лампочками и сине-желтыми ленточками, а слева у двери — выкрашенный в патриотические цвета таксофон. Внутри посетителей встречает фото на полотне с изображением Антоновского моста, надписью "Херсон" и сердечком.

- Эту картину нам подарила на второй день после открытия одна из местных жительниц, которая была у нас в Херсоне, – рассказал Александр Костюкевич, который пока работает сам, налаживая все процессы. – Там нас многие знали, потому что сеть кофеен "Hot Cup" в Херсоне была большая – 9 "точек", коллектив – 19 человек. Начинал пять лет назад. Я тогда работал в кафе и захотел попробовать создать что-то свое. Искал небольшие помещения, сам делал ремонт, закупал оборудование, подбирал поставщиков, разрабатывал меню.

Частичка родного города - фото знаменитого Антоновского моста - стало подарком от посетителей

Сразу после захвата Херсона российскими войсками, а произошло это в первых числах марта, все кофейни закрылись. Запустить их заново в оккупации Александра уговорили сотрудники.

- Около месяца мы не работали, а потом все-таки открылись, — говорит предприниматель. – И хоть массово херсонцы еще не уезжали из города, посетителей все-таки стало в разы меньше.

Кофейные десерты со сливками в меню у херсонцев были одними из самых популярных

Мы держались до последнего, не брали рубли, меню у нас тоже были с ценами в гривнах. И в один из дней к нам наведались некие люди в гражданской одежде, но с оружием, видимо, сотрудники спецслужб. Вели себя вежливо, хотя это ,скорее всего, была маска. Настаивали, что нужно получить российские паспорта, переоформить бизнес и переписать вывески, иначе кафе сгорят.

Кроме того, жил Александр с семьей в Шуменском микрорайоне – части города, от которой было рукой подать до знаменитой Чернобаевки. Расположенный там аэродром неоднократно подвергался атаке ЗСУ.

- Сначала было непонятно, то ли вылеты, то ли прилеты, потому что территория аэродрома большая, – вспоминает Александр. – Но шум был постоянный — хорошо слышали взрывы. И, наверное, это был один из самых непростых моментов в оккупации. Плюс создавало напряжение постоянное присутствие российских военных в городе. Было сложно держать свои мысли при себе, а тех, кто их открыто высказывал, в том числе и участвуя в патриотических митингах, похищали и пытали. Забрать рашисты могли даже по надуманной причине. К примеру, отца моего знакомого неделю орки продержали из-за того, что он случайно оказался рядом с воинской частью, куда было попадание. Он просто охранял офис неподалеку, а россияне предположили, что может быть корректировщиком.

Еще одним звоночком стало откровенное рейдерство под прикрытием оккупационной власти. Их приспешники взламывали замки и занимали магазины, заведения общепита, отели – все, что представляло коммерческий интерес.

- В одном месте у нас помещение было в субаренде с аптекой, — приводит пример Александр. – Ее таким образом захватили, и уже через два дня там был новый хозяин из Крыма. Нас вроде как не трогали, но все чаще стали говорить о проведении референдума, а, как показывает история, за этим не следует ничего хорошего. И когда уже пошли первые удары по Антоновскому мосту, мы окончательно решили уезжать. За 4 дня собрали все оборудование, вывезли на склад, потому что брать с собой не имело смысла, слышали, что россияне отбирали и строительные инструменты, и технику.

Фишку с личными чашками постоянных клиентов запустили и в Киеве

Уже тогда, в конце августа, мост закрыли для гражданского транспорта, и на другой берег Днепра можно было попасть только по временной переправе. А выбираться на подконтрольную Украине территорию Александру пришлось через Крым.

- Сначала собирались ехать в направлении Васильевка — Запорожье, но в чатах встретили сообщения об обстреле машин в "серой" зоне, — вспоминает Александр. – А мы взяли в бус еще три семьи с детьми, не стали рисковать и поехали через Чонгар. Наш пункт пропуска был разбит, стояло 10 вагончиков. Туда после досмотра машин и проверки документов (мы, кстати, украинские паспорта спрятали, предъявляли загран, их не так было жалко, если бы забрали или порвали) приглашали всех мужчин. В обязательном порядке нужно было раздеться, если есть татуировки, их фотографировали, потом куда-то отправляли запрос. Когда получали ответ, начинали расспрашивать. Интересовались, чем занимаешься, воевал или нет, как в целом относишься к ситуации, телефон подключали к ноутбуку, проверяли переписку, соцсети. Мы знали, что так будет, поэтому готовились. Найти ничего не нашли, но мы там провели в общей сложности часов шесть.

Александр вместе с семьей сделал остановку в Польше, рассматривая возможность остаться там. Но уже через две недели херсонцы вернулись в Украину.

- Тут сыграла роль совокупность факторов. С одной стороны, за границей сложнее вести бизнес – высокие арендные ставки, бюрократия. И нам показалось, что без знания языка будет долго и сложно запустить свое дело, — говорит Александр. – Плюс дороже жилье: если в Украине можно найти квартиру за 10 тысяч гривен в месяц, то в Польше что-то более-менее приличное обойдется в 25 тысяч. И еще один момент: наш сын должен был пойти в первый класс, но в польских школах, куда мы обращались, нам в приеме отказали. А здесь, в Киеве, зачислили без проблем в одну из гимназий. В администрации нам сказали, что они специально оставляли места для детей-переселенцев.

Благодаря опыту Александр сумел достаточно быстро найти помещение для кофейни. Уже по традиции он сам привел его в порядок.

Хозяин добавил кофейне национального колорита

В интерьере использовал одну из фишек, популярную в Херсоне.

- У нас было много постоянных клиентов, каждый мог оставить свою чашку, мы ее подписывали и вешали на борд, — уточняет Александр. – Сделали такой же в Киеве. Пока для привлечения внимания развесили свою посуду, но надеемся, что идея иметь свою кружку приживется и здесь. Меню чуть поменьше, чем в Херсоне. Есть и традиционные напитки – американо, капучино, латте, и авторские, как, к примеру, кофе "как дома" (с какао и добавлением сгущенного молока) и кофейные десерты, за которыми к нам в Херсоне целенаправленно приходили. Пока изучаем спрос, дорабатываем витрину и ждем в гости земляков и не только.

У постоянных клиентов в Херсоне были в кофейнях свои чашки, такую же фишку хозяева запустили в Киеве

Херсонцы в социальных сетях называют кофейню частичкой родного города и говорят, что чашечка горячего напитка помогает хотя бы мысленно ненадолго перенестись туда.

Как и гости, Александр не скрывает, что бросать налаженную жизнь было очень сложно, и сейчас он следит за событиями вокруг Херсона, так как там остались его родители. Но вернется ли туда после освобождения, еще не знает. Все зависит от того, как будет принимать столица.

Теги:
#Киев #Кофе #Херсон #Война #Переселенцы