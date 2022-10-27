Суркисов засекли в компании Козловского, который на днях объявлял "футбольный переворот" (фото)

Братьев Игоря и Григория Суркисов засекли во львовском СПА-комплексе "Эмили Ризорт", принадлежащем экс-президенту ФК "Рух" Григорию Козловскому и где последний на днях призывал к "футбольному перевороту" в стране, передает "Телеграф".

Встреча братьев Суркисов с владельцем ФК "Рух" совпала со скандальной пресс-конференцией Григория Козловского, во время которой он обвинял УАФ, обещал отныне стать "кошмаром футбольной ассоциации" и призывал другие клубы к революции.

Присутствовавшие во время мероприятия журналисты в своих вопросах к Козловскому прямо интересовались, не имеют ли, случайно, к организации этого "переворота" отношения братья Суркисы, которые давно ведут с руководством УАФ необъявленную войну.

Козловский тогда уверял, что действует самостоятельно.

"Респект Григорию Козловскому в том, что не уклонялся от прямых ответов и не пытался опровергать очевидное. О тех же 15-летних связях с российским "вором в законе" Виктором Панюшиным, о частых посиделках в компании братьев Суркисов в последнее время — то в Монако, то неоднократно и до поздней ночи в академии в Винниках. Хотя Козловский сам свято верит и нас убеждает, что никакого влияния владельцы "Динамо" на него не имеют и его руками с УАФ не воюют. Здесь я не был бы таким категоричным", — написал по этому поводу по итогам конференций футбольный журналист Игорь Бурбас, и, значит, таки оказался прав.

Напомним, что во время "революционной" пресс-конференции Козловский подтвердил свое многолетнее знакомство с российским "вором в законе" Виктором Паном, а также рассказал о том, как в его СПА-комплексе проживали чиновники из Офиса президента.

Добавим, что на призывы Козловского совершить переворот в футболе до сих пор не откликнулся ни один из украинских клубов.