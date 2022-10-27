В Госдепе рассказали, как Украина вернула тело погибшего на войне американца

Гражданин США Джошуа Джонс в августе погиб в боях за Украину

В боях за Украину еще в августе погиб гражданин США — 24-летний Джошуа Джонс, прибывший в страну воевать на стороне ВСУ.

Все это время тело погибшего находилось у оккупантов, однако, наконец, его удалось вернуть. Об этом, в частности, говорится в сюжете CNN.

Передача останков погибшего воина прошла в среду, 26 октября, в Запорожской области.

Россияне предварительно прислали фотографии тела погибшего бойца, а уже по месту его удалось узнать по татуировкам и другим признакам. Среди вещей, которые оккупанты вернули вместе с погибшим бойцом, был и его нательный крестик.

"Мы его вернули. Я не могу вам передать, какое бремя сняли с семьи", — говорит отец погибшего воина.

"Он был храбрым воином. Вместе с ним умерла и частица моей вселенной", — говорит мать Джошуа — Мисти Госсет.

Журналисты CNN присутствовали во время процесса обмена. В сюжете журналистка уточняет, что для передачи тела была достигнута договоренность о прекращении огня на два часа. К месту обмена прибыла скорая помощь и участники переговоров. Кроме передачи тела Джошуа Джонса, удалось освободить из плена десять украинских воинов — одного офицера и девять рядовых и сержантов.

Госдеп США в свою очередь поблагодарил Украину за то, что возвращение останков погибшего американца было включено в переговорный процесс с россиянами. Внешнеполитическое ведомство пообещало семье в ближайшее время доставить тело на родину. На сегодняшний день подтверждена гибель пяти американцев в войне против России, говорится в сюжете CNN. Власти США призвали американцев по возможности покинуть территорию Украины.

Отметим, что возвращение погибшего американца происходило при координации ГУР Минобороны, Координационного штаба по обращению с военнопленными, а также руководителя ОП Андрея Ермака. Активное участие в переговорах и непосредственно передаче тела принимали народные депутаты Александр Трухин и Александр Ковалев.