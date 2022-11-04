"Собранные весной пауэрбанки с аккумуляторами от электронных сигарет до сих пор работают безупречно": как проект PowerKit спасает бойцов на передовой

Команда уже изготовила и передала военным 719 пауэрбанков различной модификации и емкости, но требуется еще и еще

Выходные, когда большинство украинцев отдыхают от напряженной рабочей недели, команда PowerKit вместе с волонтерами проводит в мастерской, где собираются зарядные устройства для военных. В основе – аккумуляторы из одноразовых электронных сигарет. Как построено производство и какие улучшения претерпели первые модели пауэрбанков, узнавал "Телеграф".

За выходные удается изготовить 30-40 штук

Большая часть одной из комнат в промышленном здании на окраине Киева заставлена коробками с цветными цилиндрами – это аккумуляторы, которые предварительно извлекли из использованных электронных сигарет и рассортировали. Рядом – еще одно помещение, здесь на столах – всевозможные провода, платы, пластиковые детали, инструменты – все, что необходимо для сбора пауэрбанков. За выходные удается изготовить 30-40 штук. На такие объемы PowerKit вышли не сразу. Все начиналось весной с пробных экземпляров из-за желания одного из столичных айтишников помочь знакомому защитнику.

- В начале полномасштабного вторжения я, Алексей Марчук, Дмитрий Яременко (мы втроем программисты, работали в одной компании), а также Настя Латышева (QA-тестировщица) и Наталья Еленевская (IT-художница и моя невеста) поехали на запад Украины и вступили, можно так сказать, в киберармию, – рассказал Иван Волынец. – То есть создавали петиции, "поднимали" серверы, устраивали DDoS-атаки на российские сайты. Потом я попытался сделать самостоятельно прибор ночного видения из видеокамеры, потому что и до этого что-то мастерил, паял — имел такое хобби. Один экземпляр, куда я еще встроил плату, чтобы можно было заряжать телефон, переслал на фронт. Отзыв от военного был такой: как "ночник" работает не очень (в полной темноте можно было увидеть "точки" — инфракрасные фонари), а вот как пауэрбанк — класс!

Иван, Наталья, Алексей, Настя и Дмитрий (слева направо) стали авторами идеи обеспечения пауэрбанками военных

Это послужило толчком для новой попытки – Иван приобрел аккумуляторы и начал мастерить устройства именно для подзарядки гаджетов. Что-то получалось, что-то – нет, и здесь пригодилась идея об использовании запчастей от одноразовых электронных сигарет.

– Дмитрий сбросил статью о том, что пауэрбанки собирают из аккумуляторов, которые есть в одноразках, – вспоминает Иван. – Я не очень верил, что получится, был уверен – они, как батарейки, сели – и все, их нельзя перезаряжать.

– Это было очевидно, что там не будет нормального аккумулятора, – добавляет Дмитрий Яременко. – Но при этом у нас будто чуйка сработала, и мы не выбрасывали уже использованные сигареты, у каждого было по пакетику. Попробовали разбирать и применять эти аккумуляторы в пауэрбанках.

- Работающая модель — это была третья или четвертая версия, — продолжает Иван. – Мы заказали дополнительные детали, инструменты — и завертелось. Затем с Натальей (а именно она создает всю графику для нашего проекта, а также провела первый большой сбор донатов и сделала наше волонтерство более комфортным, потому что заботится о чае/кофе, вкусностях) выставили пост в инстаграме, что мы делаем бесплатные пауэрбанки для ВСУ и нам для этого нужны электронные сигареты. За неделю у нас количество подписчиков выросло в десять раз – с 300 до 3000, был просто шквал сообщений, которые мы разгребли где-то за месяц. Первыми одноразки нам присылали сотрудники, потому что мы и в рабочие чаты сбросили призыв, впоследствии какой-то вейп-шоп прислал огромный ящик – это было так удивительно, мы столько сигарет не видели.

К их разборке присоединились и студенты одного из вузов, также эвакуированных на Львовщину, и соседские дети. А над готовыми изделиями колдовала пятерка волонтеров – это дело они продолжили и по возвращении в Киев в начале лета.

Дети, которые жили по соседству с активистами во Львовской области, и их учительница Юля из Харькова присоединились к работе

– Как показала практика, аккумуляторы из одноразовых сигарет оказались очень классными, они выдерживают много циклов без значительного падения емкости, – отмечает Иван. – Мы до сих пор тестируем самые первые модели, собранные весной. Каждый день разряжаем их и заряжаем снова – и они до сих пор работают, можно сказать, безупречно.

"А сделаете, чтобы можно было рации заряжать?"

Перед тем, как применять аккумуляторы, а подходят только от электронных сигарет типа Elf bar (плоские и те, которые пытались подзаряжать кустарным способом, не применяются), они проходят тщательную проверку.

– У аккумуляторов мы меряем вольтаж, если он слишком низкий, в работу не берем, отбрасываем нетрудоспособные. Процент таких невелик, но он есть, – объясняет Иван. – Все, что не подошли, сбрасываем в коробку "с москалями" — такое название неработающим элементам дали соседские дети, которые помогали нам на Львовщине. Далее делаем спайки по 4 или 8 аккумуляторов: для самого маленького пауэрбанка нужно 20 штук, среднего – 40, а большого – 150 и более. Далее все изолируем и получаем готовый для дальнейшего применения большой аккумулятор в термоусадке.

Иван уточняет, что в процессе производства изменился внешний вид пауэрбанков. Первоначально в качестве корпуса использовались распределительные коробки. Отверстия для выходов USB в них вырезались вручную, использовали пластиковый элемент, напечатанный на 3D-принтере. Но впоследствии стали делать аксессуары цилиндрической формы.

Спаянные аккумуляторы в термоусадочной пленке – уже готовая основа для будущего зарядного устройства

– Это обычная канализационная труба – она подходит просто идеально, – показывает Иван. – Снизу стандартная заглушка, в корпусе делаем отверстия для крепления шнурка, чтобы можно было пауэрбанк повесить где-нибудь на дерево или на себе носить.

Сверху крышка сделана 3D-печатью. Некоторые модели мы делаем с фонарями, которые могут светить трое суток без подзарядки. Прибавили к нему регулятор яркости – это нам отец Насти подсказал, который служит в ВСУ. Это важно на позициях, когда нельзя себя обнаружить, но надо что-то подсветить.

Минимальная мощность пауэрбанков, которые делает PowerKit, — 17 тыс. мА-час – ее хватит для того, чтобы несколько раз зарядить телефон. Он имеет разъемы USB Type-A и USB Type-C. Со временем изобретатели доделали аксессуар таким образом, чтобы можно было подключать и другие приборы.

- Опять-таки отец Насти у нас спросил: "А сделаете, чтобы можно было рации заряжать?" – вспоминает Иван. – Мы добавили порт на 10 вольт, укомплектовали пауэрбанки CDC-кабелями, чтобы можно было подсоединить док-станцию для раций. Кстати, такие штекеры распространены – встречаются в роутерах, маршрутизаторах, сетевом оборудовании, поэтому, соответственно, и использование нашего зарядного устройства расширяется.

Иван добавляет, что команда пытается автоматизировать некоторые операции на производстве. В том числе и пользуясь своими разработками. Например, Юрий Парака, предоставивший помещение для проекта, сконструировал инструмент, ускоряющий проверку аккумуляторов, а друзья из Харькова – Михаил Янакаев и Стас Порошин – машинку для нарезки проводов и механизм их скручивания.

– Все это мы делали вручную, но решили облегчить работу. К примеру, я сделал устройство на базе Arduino (небольшая управляющая плата с собственным процессором и памятью. – Авт.), которое режет провода заданной длины, — добавляет Михаил. – Идея не моя, таких кустарных разработок много, но с реализацией я заморочился. Можно еще выставить такой режим, чтобы по краям подрезать куски, тогда их легко зачищать. А Стас сделал такую штуку – к моторчику присоединен зажим, в него вставляются концы проводов, нажимаешь кнопочку – и они автоматически скручиваются. Кажется, это очень просто, но когда несколько часов подряд делать так руками, пальцы просто не чувствуешь.

"Когда враг попал в генераторы, ваши пауэрбанки спасли полбатальона"

На сегодняшний день PowerKit уже изготовили и передали военным 719 пауэрбанков различной модификации и емкости. Но лист ожидания на эти девайсы остается большим.

– У нас есть специальная база, куда мы заносим заказ, чтобы никого не потерять, – этим занимается Настя, – объясняет Алексей Марчук – еще один из основателей проекта, отвечающий за тексты об инициативе в социальных сетях. – Были даже запросы на сотню пауэрбанков для целого подразделения – но это слишком много, такую партию мы не можем изготовить сразу. Обращения разные – есть и от родственников военных, и от бойцов – одного или группы. Сейчас у нас потребность примерно в 250 пауэрбанках.

К устройству можно подключить сразу пять телефонов

Ребята подчеркивают, что передают устройства для подзарядки исключительно бесплатно. Хотя не раз звучали предложения о приобретении полезного девайса, но все они были отклонены. Столкнулась команда и с одним случаем мошенничества.

– Один из волонтеров нам написал: "Смотрите, ваши пауэрбанки продаются на OLX", – говорит Иван. – Я проверил действительно наши. Даже понял, из какой они партии, – мы их как раз сделали накануне. А получил их представившийся военнослужащим юноша и заверил: устройства ему нужны на фронте. С помощью тех же волонтеров мошенника нашли, вежливо объяснили, что так делать нельзя. Все пауэрбанки парень вернул, и публично извинился – видео у нас есть на странице.

Что же касается расходов, то сначала команда покрывала их самостоятельно, затем открыли банку ( https://send.monobank.ua/jar/9XUQiiaqJi ) для сбора донатов . Для привлечения средств проводят розыгрыши и пытаются широко освещать инициативу.

– В начале себестоимость одного пауэрбанка была 300 гривен, но это без учета работы, – говорит Иван. – Также пластик, используемый для 3D-печати деталей, стоит денег. Но нам их делают волонтеры из разных уголков Украины и даже заграницы. Вот, например, сейчас из Польши пришла партия корпусов, разработанных Дмитрием. Фактически это зарядная станция мощностью 50 Вт, емкостью – 125 тыс. мАч. Этого уже хватит, чтобы включить шуруповерт или болгарку, либо накачать колесо автомобиля, либо заряжать одновременно сразу 5 телефонов.

Пауэрбанки на фронте спасают военных, когда нет возможности стационарной подзарядки

Иван добавляет, что к процессу изготовления пауэрбанков приобщается много людей. Кто-то помогает со сбором электронных сигарет, как, например, экоинициатива студентов КПИ или компания "Розетка", в точках выдачи которой можно оставить подержанные одноразовые сигареты. Кто-то помогает, предоставляя бесплатно комплектующие или инструменты, а кто-то — собственным временем и руками.

- В общей сложности к нам присоединилось около 60 волонтеров, — приводит статистику Иван. – Конечно, не все вместе приходят, состав меняется, но это те люди, которые постоянно с нами. Кто-то узнал о PowerKit от знакомых, кто-то из социальных сетей. Подавляющее большинство в выходные приходит и собирает пауэрбанки, но есть и те, кто берет "домашние задания" на будни и приносит в субботу уже готовые напаянные блоки. И это ускоряет сборку, потому что пауэрбанки очень важны на фронте. Мы это видим по отзывам. Самое приятное, когда нам звонят ребята и говорят: "Вы не представляете, враг попал в генераторы, нечем зарядить ни рации, ни тепловизоры, а тут ваши пауэрбанки – и они спасли полбатальона!"

Отзывы военных мотивируют волонтеров

Фото автора и Ивана Волынца