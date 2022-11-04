"Я приготовила борщ, приходите, я вас покормлю": пост военного о встрече в Киеве растрогал сеть

История военного никого не оставила равнодушным

Война внесла коррективы в жизнь всех украинцев. У кого-то появилось желание сотрудничать с кровавым путинским режимом, они стали предателями, которых точно будет ждать наказание. Однако большинство проявило настоящую человечность, открыло в себе непоборную украинскую душу, которая всегда готова защищать свои территории и сочувственно, а главное бескорыстно помогать нуждающимся. Именно так украинцы встречают военных, защищающих их сон и покой от российского врага.

Щемящей историей о том, как рядовые жители украинских городов заботливо встречают военных Вооруженных сил, на своей странице в Facebook поделился военнослужащий, блоггер и писатель Павел Белянский (более известный в соцсетях по псевдониму "Паштет").

По словам украинского солдата, от позиций, где он несет службу, и в Киев всего всего восемь часов нужно ехать машиной. Он отправился домой, в столицу, на грязном, помятом праворульном "коряге". На блокпостах не останавливали, пропускали даже без паролей, мол, и так видим, что ты наш, братец.

"На трассе, на ровном асфальте, вдруг становится слышно, как грохочет "коряга", звенит металлом двигатель, дребезжит левое зеркало, скрипят кресла, попискивают стекла, скрежещет оторванную защиту по заднему колесу, и руль четко тянет вправо. Оказывается, можно ехать и постоянно следить за посадкой в своем секторе. И фары вдруг светят тускло, едва выхватывая из темноты обочину", — рассказывает военный.

Когда "Паштет" остановил авто возле своего дома, достал из багажника "корягу" каску, броник и рюкзак. Они показались мужчине очень грязными, и на тот момент ему даже трудно было осознать, действительно ли вещи настолько пропитались грязью окопов, так ли просто кажется сопоставимым со всем вокруг, слишком чистым, вымытым под осенним дождем.

Военный поделился своей историей о возвращении домой

У подъезда военный встретил соседку с щекастым малышом на движениях, который пускал пузыри ртом. Он не видел эту женщину еще с начала февраля и даже не знал, что она была беременна.

"Мы смотрим друг на друга удивленно, соседка на меня, я на нее, а малыш на нас обоих.

– Не знала, что вы прям на войне.

- Не знал, что у вас дети.

Соседка провожает меня изумленным взглядом, вдруг спохватятся.

– Не езжайте на лифте. Может отключиться свет, и застрянешь. Я как-то с коляской застряла. И… И я приготовила борщ. Входите, я вас накормлю. И… И скажи дяде спасибо, — соседка целует малыша в щеку. Поэтому щекотно, и он громко смеется беззубым ртом", — подытожил "Паштет".

В комментариях под публикацией пользователи сети отмечают, что эта история их очень сильно растрогала. Большинство добавляет, что не могли даже сдержать слез, когда читали щемящий рассказ военного. Кое-кто желает солдату ВСУ всего лучшего и от всего сердца, а есть и такие, кто просто благодарит "Паштета" за мирное небо над головой и спокойный сон их детей.

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