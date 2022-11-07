Я никогда не хотел воевать, в Донецке у меня было все: украинский военный доходчиво объяснил ненависть к россиянам

В жизнь мужчины россия вторглась дважды, забрав не только годы жизни, но и родной город, здоровье, и "конца этому не видно"

Украинский общественный активист и солдат Виталий Овчаренко доходчиво объяснил почему в Украине ненавидят россиян. Мужчина родом из Донецка и его история, рассказанная в Twitter начинается именно оттуда.

"Я ненавижу русских. Всех. Они испортили мне всю жизнь", — такими словами начинает Виталий и поясняет — еще в 2014 году у него в Донецк было все, что нужно. У него были связи, средства и перспективы, он был молод и красив. После прихода россиян ему пришлось уехать из города с двумя рюкзаками.

Уже через несколько месяцев он окажется в Дебальцево в окружении. "Я знал что я умру. То что я жив — это невероятное везение", — отмечает Виталий. В поясницу мужчине попала пуля. Ему удалось выжить и начать заново в Киеве. Но тут снова напали россияне.

Вместо дома и перспектив — он снова столкнулся с россиянами в лесах Киевской области. Виталий спрашивает, проходит ли бесследно все, что он пережил. И сам же отвечает, что нет.

Овчаренко отмечает — россияне украли у него жизнь, убили многих друзей, украли годы жизни и здоровье. "И конца этому не видно. Я ненавижу русских и россию", — резюмирует Виталий. В комментариях к треду в соцсети многие пользователи начали делиться личными историями из жизни. Среди них люди пережившие измену, связанную с войной, пострадавшие от россии во многих поколениях, потерявшие стабильную жизнь и даже россияне, которые из-за действий своей власти вынуждены были бежать из страны.

Россияне в Украине совершили множество преступлений — многие из них юридически сложно доказуемы. Все из-за того, что они происходят на оккупированной территории. Армия россии и наемники стирают с лица земли целые населенные пункты, а в тех которые остались — оставляют после себя пыточные и тела своих жертв.